Új nevek az adóslistán - Hajdú Péter volt cégén több száz milliót hajtana be a NAV

A NAV 2020. első negyedévében 79 adózónál állapított meg jelentős összegű adóhiányt. A legnagyobb tartozást - az elmaradt adót és a bírságot tekintve -, közel 2,5 milliárd forintot az ékszerkereskedelemmel és épületépítéssel foglalkozó Platina Entech Kft. halmozta fel. A listára felkerült Hajdú Péter volt műsorgyártó cége, a Frizbi Entertainment Kft. is, amelynél 494 millió forint adóhiányt tárt fel az adóhivatal.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján negyedévente közzéteszi a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók listáját, erre azok a magánszemélyek kerülnek fel, akiknél 10 millió forintnál, míg más adózók esetében 100 millió forintnál nagyobb adóhiányt állapítanak meg, jogerős határozatban. (Az adóhiány be nem vallott adóból, vagy a bevallott és a NAV által utólag megállapított adó különbözetéből, továbbá a jogosulatlan adóvisszaigénylésből, -visszatérítésből és költségvetési támogatásból származhat.)

Az idei első negyedéves (január-március) listán 79 adózó - 36 magánszemély és 43 vállalkozás - neve olvasható, ők összesen 13,8 milliárd forintnyi adót nem fizettek be, a rájuk kiszabott mulasztási és adóbírság pedig meghaladja a 15 milliárd forintot. A NAV adatai 2020. március 31-ei állapotot tükröznek. Egy adózónál átlag 174 millió forint adóhiányt tártak fel. (A tavalyi negyedik negyedéves listán 86 adós szerepelt, hasonló összegű, 14,2 milliárd forint összesített adóhiánnyal.)

Szünetel a végrehajtás A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet alatt - a kormány 2020. március 23-i rendelete alapján - a március 24-én az adóhatóság előtt folyamatban lévő végrehajtási eljárások szünetelnek a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig. Az eljárás szüneteltetése nem jelenti az adótartozás elengedését.

Nem minden arany, ami fénylik

Egy budapesti székhelyszolgáltatós címen bejegyzett, 2017 decemberétől működő ékszerkereskedő cég, a Platina Entech Kft. áll a friss lista élén, 1,6 milliárd forint megállapított adóhiánnyal és 844 millió forint bírsággal. A vállalkozás bejegyzett főtevékenysége az épületépítés, de a 2018-as beszámolóhoz leadott kiegészítő mellékletben az ékszerkereskedelmet jelölték meg fő profilként. A Céginfo.hu adatai szerint a Platina Entech bejegyzett egyéb tevékenységei közt az óra-ékszer nagy- és kiskereskedelem mellett ott van a gépjármű-kereskedelem, a háztartási cikk és a számítógép-szoftver nagykereskedelem, a zöldség-gyümölcs kiskereskedelem, a költöztetés és a fodrászat is. A NAV 2020 februárjában indított vele szemben végrehajtást, az adószámát áprilisban törölték. A vállalkozás működésének első teljes évében, 2018-ban már több mint négymilliárd forint nettó árbevételt ért el, de 24 milliós veszteséggel zárt, adót nem fizetett. A mérlegében a pénzeszközök soron (készpénz, bankbetét) 251 millió forint szerepelt, a kötelezettségei pedig 315 millió forintot tettek ki 2018 végén. A kft. egyszemélyes tulajdonos-ügyvezetője az érdi Kovács Rolandné, aki korábban benne volt egy másik óra-ékszer nagykereskedelemmel foglalkozó cégben is: a Golden Prof Kitti Kft. két év működés után került felszámolás alá.

A magánszemélyek között a legnagyobb adóhiányt, 1,1 milliárd forintot egy kecskeméti férfinél, Varga Péternél állapított meg a NAV, tőle még 637 millió forint bírságot is behajtanának.

Elrepült a Frizbi

Az adóslistán feltűnik Hajdú Péter televíziós műsorvezető és producer volt cége, az egykor a TV2-nek is műsorokat gyártó Frizbi Entertainment Kft., amelynél 494 millió forint adóhiányt tártak fel és 314 millió forint bírságot szabtak ki. A cégadatok szerint Hajdú Péter másodmagával, egy ukrajnai lakóhelyű személlyel együtt ügyvezetője a kft.-nek, viszont tulajdonosként 2016 decemberében kiszállt. (Hajdú 2016 márciusában Frizbi Műsorgyártó és Reklámszolgáltató Kft. néven új vállalkozást alapított, amely jelenleg is működik, 2018-ban 873 millió forint nettó árbevétel mellett 39 millió forint adózott eredménnyel zárt.)

A Frizbi Entertainment Kft.-ben 2016. június végén tűnt fel társtulajdonosként az Egyesült Királyságban június közepén bejegyzett GB-UA Entertainment Ltd. nevű cég, amely Hajdú 2016. decemberi távozása után egyedüli tulajdonos lett. Ezt követően a két társaság arról határozott - a Cégközlönyben 2017-ben közzétett dokumentumok szerint -, hogy egyesül, a Frizbi Entertainment Kft. beolvad a GB-UA Entertainment Ltd.-be. A kft. tulajdonosváltásáról a Bors című lap 2017-ben több cikkben is beszámolt, az egyikben megszólaltatta a magyar anyanyelvű, ukrán állampolgárságú Valentyna Leinart is, aki a magyar cégadatokban társügyvezetőként szerepel, és a GB-UA Entertainment Ltd. ügyvezetője is volt (a brit cégadatok szerint azóta, 2019 novemberében törölték a társaságot), ő akkor azt közölte, hogy nem ismeri Hajdú Pétert, nincs vele közös cége, az adataival visszaéltek. (A GB-UA Entertainment Ltd.-t a Londontól nem messze lévő, East Grinstead egyik címére jegyezték be, ami megegyezik az angliai cégalapítással foglalkozó, Laczkó Gyula vezette Netnor Consulting Ltd. címével; Laczkóról korábban az Index is írt Habony Árpád angliai cégalapítása kapcsán.)

A film-, video- és televízióműsor-gyártással foglalkozó Frizbi Entertainment Kft. adószámát tavaly áprilisban törölték, a NAV 2020 januárjában indított végrehajtást vele szemben. Az utolsó leadott mérlege és beszámolója 2016-os, akkor 17 főt foglalkoztatott, a nettó árbevétele egymilliárd forint volt, míg 2015-ben 1,8 milliárd forint, az adózott eredménye tízmillió, 2015-ben pedig 18 millió forint. A kötelezettségállománya 803 millióról 2016-ra 109 millió forintra csökkent (mind rövidtávú kötelezettség). Az eredménytartaléka a 2015-ös 52 millióról 2016-ra 478 millió forintra nőtt, hogy mi okozta a növekményt, nem derül ki a beszámolóból. (A 2015-ös mintegy 18 milliós eredményből tízmilliót kivettek osztalékként, a fennmaradó nyolcmillió az eredménytartalékba került.)

Jelentős összegű adóhiányosok (2020. I. n.é.)

Adózó Lakóhely/ székhely

Adóhiány (M Ft) Bírság (M Ft) Platina Entech Kft. 1113 Budapest Bocskai út 52-54. fszt. 1. 1 621,8 844,8 Varga Péter 6000 Kecskemét, Batthyány u.

1 121,7 637,4 E&T Plusz Ker Kft. (törlés alatt)

1074. Budapest, Rákóczi út 54. 841,0 457,2 Éberlau Kft. (törlés alatt)

1141 Budapest, Szugló u. 82. 760,5 1 541,9 M41 Logisztik Kft. 1032 Budapest, Harang u. 12. 655,3 1 351,4 Frizbi Entertainment Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51/d. 494,1 314,1 Fleur Center Virágkereskedelmi Kft. v.a. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy utca 1/c. 426,4 869,3 Berecz László 3053 Ecseg, Arany János út

340,6 711,1 Tatinus Ker. és Szolg. Kft. 2045 Törökbálint, Raktárvárosi u. 1. 282,7 147,1 Property Office Center Kft. (törlés alatt)

1095 Budapest, Mester u. 61. 269,3 140,6 Mella Frutta Kft. (törlés alatt)

8800 Nagykanizsa, Cserfő út 258,8 134,9 Mineral Oil Magyarország Kft. 1157. Budapest, Nyírpalota út. 1. 245,5 130,2 Fitten Frutta Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 85. 231,5 121,5 Sport & Events Management Kft. (törlés alatt)

1012 Budapest, Márvány u. 17. 222,6 242,3 Carbo Black Line Kft. 1139 Budapest, Béke tér 7. 210,7 111,1

Forrás: NAV

Hova küldték a fizetési felszólítást?

Az adóhiányos vagy fizetésképtelenségi eljárás alatt lévő cégek között szinte mindig találni székhelyszolgáltatós címre bejelentett vállalkozásokat, az idei első negyedéves nagyadós listán felsorolt első 14 cég közül hét van ilyen budapesti címre bejelentve (Bocskai út, Nyírpalota út, Rákóczi út, Mester utca, Béke tér, Szugló utca, Bécsi út).

A listán lévő E&T Plusz Ker Kft.-nél a NAV 841 millió forint adóhiányt állapított meg, felfüggesztették az adószámát és kezdeményezték a megszüntetését a cégbíróságnál, a kényszertörlési eljárása 2020 áprilisában indul el. A kft.-t négy évvel ezelőtt elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme főtevékenységgel hozták létre, a tulajdonos-ügyvezetője egy ukrajnai lakóhellyel rendelkező magánszemély. A székhelyének egy olyan fővárosi Rákóczi út 54. szám alatti irodaházat adtak meg, amely már sok tucat vállalkozásnak ad, illetve adott otthont. A kft.-nek csak az alapítási évében benyújtott beszámolója érhető el, e szerint 3,3 milliárd nettó árbevétel mellett mintegy hatmilliós veszteséggel zárt, adót nem fizetett.

A NAV 655 millió forint adóhiányt tárt fel az M41 Logisztik Kft.-nél, amely 2019 márciusáig Pensio Minőségi Közétkeztetés Kft. néven működött. Az adóhivatal tavaly januárban indított végrehajtást a céggel szemben. A vállalkozás neve tavaly előkerült a kőbányai menzapályázat kapcsán írt újságcikkekben: a Pensio volt az a cég, amellyel idő előtt szerződést bontott a X. kerületi önkormányzat, és az új, októberi önkormányzati választás előtt lebonyolított közétkeztetési közbeszerzésen csak egy ajánlat érkezett a kiíró önkormányzathoz (nem a Pensiótól), írta a G7. A társaság 2015 és 2018 között évi 7-8 milliárd forintos forgalmat bonyolított, az éveket több száz milliós adózott eredménnyel zárta, kivéve 2018-at, akkor 42 milliót ért el. A kötelezettségállománya 2018 végén meghaladta a 2,4 milliárd forintot. A vállalkozás tavaly év végén tulajdonost váltott, Süllős Gyulát és Süllős Gyulánét egy Tel-Avivban élő magánszemély követte.

A szigetszentmiklósi virágnagykereskedő Fleur Center Kft.-nél 426 millió forint adóhiányt állapított meg az adóhatóság. A raktározás-tárolás főtevékenységű cégnek 2015 és 2017 között évente 1,8 milliárd, illetve 2 milliárd forint nettó árbevétele volt, az éveket 28, 19 és 11 millió forint adózott eredménnyel zárta. A cégtulajdonos 2018 áprilisában a végelszámolás megindítása mellett döntött, az eljárás azóta sem zárult le. (A tevékenységet záró mérlegben nincsenek mínuszok, áprilisban félmilliárdos forgalommal, egymilliós eredménnyel zárt, a cég saját tőkéje 71 millió forint volt, a kötelezettségei 14 millió forintot tettek ki.) A NAV 2018 októberében indított vele szemben végrehajtást.