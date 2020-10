Új nyugdíjakciók: ajándék Covid-teszt és 13. havi jóváírás

Kicsit szűkösebb a kínálat, de sok biztosító és pénztár az idei év végén is akciókkal csábítja az új tagokat belépésre a régieket pedig még nagyobb befizetésre. A műszaki cikkek mellett az idén nem a wellness hétvége a slágerajándék, hanem a 13. havi nyugdíj-kiegészítés és a Covid-teszt.

Az utolsó negyedévben ismét akcióba lendültek a pénzügyi intézmények: 13. havi nyugdíj-kiegészítés és Covid-teszt - ilyen ajándékokkal kedveskednek az idén a nyugdíjcélra öngondoskodó ügyfeleknek a biztosítók és a nyugdíjpénztárak.

A 2020-as év a pénztáraknál és a biztosítóknál is kissé zötyögősebbnek tűnik, a tavalyihoz képest idén kevesebb az akció. Ennek persze az is lehet az oka, hogy tavaly sok volt az ajánlatok között az álomutazás és a wellness hétvége, amit idén - a koronavírus-járvány miatt - nem tudnak a cégek felajánlani.

Az Aegon a korábbi évekhez hasonlóan az idén is kitart a jól bevált kampány mellett. A nyugdíjpénztárban nyereményjátékot hirdetett, azok között, akik legalább 20 ezer forintnyi extra befizetéssel gyarapítják a megtakarításukat, félmillió forintot sorsol ki. A pénztártagok közül azonban nem csak azok szerencsések, akik megnyerik ezt a pénzt, de azok is, akik a megatrend alapban tartották az idén a pénzüket, ez a portfólió ugyanis szemben más nyugdíjalapokkal, igen szép hozamot ért el. A nyugdíjbiztosítást kötők szintén jól járnak most az Aegonnál, a vállalt tagdíjtól függően ugyanis garantált ajándékot kapnak, ami lehet tablet, kávéfőző vagy különféle tévékészülék.

Pénz jár a tagtoborzóknak

A műszaki cikkek vonzerejében bízik a Generali is, okosórát kapnak azok az új ügyfelek, akik nyugdíjbiztosítást kötnek a cégnél legalább 360 ezer forintos éves díj mellett.

Az Allianz sem akart kimaradni a pénztári akciókból. Az új belépők között értékesebb mobiltelefont és tabletet sorsol ki. Hasonlü műszaki cikkeket nyerhetnek, akik regisztrálnak a pénztár számlainformáció rendszerébe. Azok a tagok, akik extra befizetést vállalnak, biztosítási csomagot kapnak ajándékba, azok pedig, akik új tagokat hoznak a pénztárhoz, 4 ezer forintos ajándékutalványt.

Új tagot már pénztárakba is megéri hozni, főleg a Budapest Nyugdíjpénztárba. Ott ugyanis minden új belépő után 10 ezer forintot kaphat az, aki rábeszélte az illetőt az öngondoskodásra. Másodállásnak azért nem éri meg tagokat toborozni, a pénztár ugyanis maximum 5 beléptetett után fizet ki legfeljebb 50 ezer forintot.

Az Aranykor is díjazza azokat a tagokat, akik a környezetükben másokat is meggyőznek a nyugdíjcélú megtakarítás fontosságáról, 5 ezer forintot kaphat, akik olyan tagot hoz, aki legalább 8 ezer forintos havi díjfizetést vállal.

Akciós 13. havi nyugdíj is van

Kevés vonzóbb kampányfogás létezik Magyarországon a 13. havi nyugdíjnál, a K&H Biztosító is ezzel próbálta meggyőzni az új ügyfeleket, hogy kössenek nála nyugdíjbiztosítást. Az akció október közepéig tartott, és azok a kliensek kapták meg a 13. havi nyugdíjkiegészítést, akik 10-55 ezer forint közötti havidíjú befektetési egységhez kötött nyugdíjbiztosítást kötöttek.

Az MKB Nyugdíjpénztár is ügyesen reagált a friss igényekre. Ők covid-tesztet adtak ajándékba azoknak a tagoknak, akik legalább félmillió forintot befizettek az idén a számlájukra. Emellett Rossmann-ajándékcsomagot is nyerhettek a tagok. Az ajándékutalványban hisznek a Grawe Biztosítónál is. Az életbiztosítást kötők most Aldi vagy Media Markt vásárlási utalványokat kapnak az éves tagdíjtól függően 35 ezer, 50 ezer vagy 75 ezer forint értékben.

Az Ersténél a gyerekvállalásban gondolkozó, fiatalabb házaspárokat próbálják ajándék pénzzel becserkészni. Náluk a babaváró hitelt igénylők kapnak 15 vagy 20 ezer forintnyi jóváírást attól függően, mekkora pénztári havidíjat vállalnak. A fiatalok megszólítása jó ötlet, hiszen a nyugdíjcélú öngondoskodást érdemes minél korábban elkezdeni, a Magyar Nemzeti Bankot is aggasztja, hogy a 40 év alatti generáció kimarad a nyugdíjcélú programokból. Az Erste másik akciója az online belépőknek vagy átlépő pénztártagoknak szól: nekik 10 ezer forintot írhatnak jóvá a számlájukon.