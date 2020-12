Új örület terjed Magyarországon

Szédítő, sokmilliárdos nyeremények várják ezen a héten a hazai ötös- és hatoslottókon, valamint az európai Eurojackpoton fogadókat. A lottólázat a Szerencsejáték Zrt. plusz akciókkal és nyereményekkel fokozza. A magyarok nem is hagyják cserben az állami szerencsejáték-szervezőt, amely tavaly tíz százalékos bővüléssel, 542 milliárdos rekordforgalmat ért el.

Ezen a játékhéten két lottótípus főnyereménye is megegyezik: egyaránt 3,6 milliárd forintért izgulhatnak az ötöslottó és az Eurojackpot játékosai. Az ötöslottón már 19 hete nem volt telitalálat - adta hírül a Szerencsejáték Zrt. (Szrt.).

A mostani, 49. játékhét abból a szempontból is különlegesnek számít, hogy ezen a héten az Eurojackpot (forintra átszámított) várható főnyereménye - az ötöslottóhoz hasonlóan - szintén 3,6 milliárd forint.

A hatoslottó is egymilliárd feletti főnyereményt kínál: 12 hetet követően most a hat nyerőszám helyes megtippelése esetén 1,27 milliárd forint üti a szerencsés játékos(ok) markát. A játékosokat ráadásul különnyeremények is várják a Decemberi Szerencsenapok akcióban - közölte az Szrt.

Rekordforgalom az Szrt.-nél

A magyarok nagyon szeretnének nyerni, amit jól mutat az Szrt. évről-évre növekvő forgalma. Az állami szerencsejáték-szervező vállalat értékesítési nettó árbevétele tavaly 542,59 milliárd forint volt, ami 51,46 milliárdos (10,5 százalékos) bővülés az előző évhez képest - derül ki a társaság tavalyi éves beszámolójából.

Az cégnek az ötöslottó számsorsjáték eladásából származó bevétele tavaly 7,2 milliárddal, 51,3 milliárd forintra nőtt, míg a hatoslottóból 24,9 milliárd forintos bevétele származott, ami hárommilliárddal több a 2018-asnál. (Az árbevétel növekedése várhatóan 2020-ban is folytatódott, hiszen az ötös-, a hatos- és a skandináv lottókat idén már 300 forintért adták, a tavalyi 250 forint helyett. Ezt megelőzően legutóbb, 2016 novemberében változott a lottójátékok ára.)

Szerencsejáték Zrt.-adatok (milliárd Ft) Megnevezés

2016 2017 2018 2019 Nettó árbevétel 386,4 436,7 491,1 542,6 Üzemi eredmény 17,1 19,4 22,4 30,3 Adózott eredmény 16,0 18,8 21,6 27,6 Adófizetési kötelezettség 1,4 0,9 0,9 2,9

Forrás: Céginfo, Opten

A játékosokat a hétvégi számsorsolások mellett különsorsolásos nyeremények is várják: december 4-12. között a Decemberi Szerencsenapok akcióban az ötöslottó, a hatoslottó és a Joker játékokkal lehet esélyük a napi és a ráadás nyereményre is. Ehhez egy szelvényen legalább 1800 forint, míg a Joker esetében legalább 900 forint értékben kell játszani. Az akciós játékok között az ötöslottó esetében 1 millió forint és 10x100 ezer forint napi, valamint 10 millió forint ráadás, a hatoslottó esetében 1 millió forint napi, valamint 10 millió forint ráadás, míg a Joker estében 500 ezer forint napi, valamint 5 millió forint ráadás pénznyereményeket sorsolnak ki - írja az Szrt. a közleményében.