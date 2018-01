Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új ötlettel állt elő a magyar milliárdos: Ikarusszal szállítanák a menekülteket

Különleges autóbuszok készülnek Ikarus márkanév alatt. A hazai buszgyártás egykori zászlóshajójának számító cég többfunkciós járműveket készít Székesfehérváron. Ez a csapatszállításon kívül rabomobilként is hasznosítható, sőt menekültek szállítására is alkalmas - tudta meg a Napi.hu.

Első menetben 150 darab készül az Ikarus különleges buszaiból. A honvédelmi és belügyi tárca rendelésére kifejlesztett új busztípusból 30-40 darabot még március közepéig leszállítják a megrendelőnek.

A készülő buszok különlegessége az, hogy rövid idő - néhány óra - alatt átalakíthatók csapatszállító járműből mentőbusszá vagy rabszállító kocsivá, így az utóbbit akár menekültek szállítására is fel lehet majd használni. (A gyár honlapján típusmegjelölés nélkül szerepel az új termék, amely "egyedi igényekhez igazodó külső és belső kialakítást" ígér, illetve sebesült- és menekültszállításra is alkalmas.)

A székesfehérvári gyár jelenleg 200 főt foglalkoztat - mondta Széles Gábor, az Ikarus tulajdonosa a Napi.hu kérdésére. Az üzemből orosz és iráni exportra is több száz buszt szállítanak le az idén. A technológia fejlesztésére Széles tavaly mintegy kétmilliárd forintot költött. A buszgyártásból idén 5 milliárdos, jövőre pedig már 20 milliárdos árbevételük lehet - Ikarus néven idén várhatóan 800-1000 busz hagyja el a székesfehérvári gyárat.

Egy harmadik milliárdost is emlegetnek

Hiába rendelkezik azonban védjegyoltalommal a Műszertechnika Holding, az Ikarus nevet továbbra is használja egy másik cég. Mindkét vetélkedő vállalkozás mögött magyar milliárdosok állnak: a Műszertechnika mögött Széles Gábor van, az Ikarus Egyedi Kft.-t pedig Mészáros Csaba ellenőrzi. Széles a Napi.hu kiadásában megjelenő A 100 leggazdagabb 2017-es listáján a 6. helyen állt 112 milliárdos vagyonnal, Mészáros Csaba ugyanezen lista 2014-es kiadásában szerepelt az 52. helyen, 13 milliárdos vagyonnal, míg 2015-ben a 97. helyig jutott 6,3 milliárdos becsült vagyonnal.

Egy harmadik hazai milliárdos nevét is emlegetik az üggyel kapcsolatban. Szemerey Tamás ugyanis az Ikarus Egyedi Kft. résztulajdonosának számító cseh cég, a Lugreda a.s. hátterében tűnt fel a híradások szerint. Maga az érintett, Szemerey Tamás lapunknak elmondta: sem korábban, sem jelenleg nem tulajdonosa ennek a cégnek. Az Ikarus Egyedi Kft.-ben 2016 végén egy másik cég is megjelent, a bécsi székhelyű VIECAP, de erről sem lehet tudni egyelőre semmit.

Évek óta viaskodnak

Az üzletemberek évek óta viaskodnak az Ikarus márkanévért. Egy Széles által indított perben elsőfokú ítélet már van, a jogerős döntés pedig akár heteken belül megszülethet. Ezt követően komoly kártérítési per is indulhat - helyezte kilátásba a Műszertechnika tulajdonosa. A per tárgya a legendás magyar autóbuszmárka neve. Az ugyanis egykor Széles birtokában volt, majd a kilencvenes évek végén a francia-olasz Irisbus tulajdonába került, míg végül ismét Szélesnél kötött ki - ez azt jelenti, hogy Ikarus márkanéven csak az ő cége gyárthat buszt.

Kimaradt ugyanakkor a visszavásárlási szerződésből az Ikarus Egyedi Kft., amely 2017 tavaszáig használhatta cégnevében a mitológiai alak nevét. Ez a vállalkozás Mészáros Csabához köthető, aki előbb a korábban az amerikai piacra termelő Nabi buszgyártó céget, majd a mátyásföldi székhelyű kft.-t is megvásárolta.

Széles Gábor a Napi.hu-nak elmondta, hogy bár a névhasználat lejártakor felszólították az Ikarus Egyedi Kft. tulajdonosát az elnevezés megszüntetésére, de mivel ez eredménytelen volt, pert indítottak a megtévesztő és szerintük jogtalan névhasználat miatt. Ezt azonban továbbra is vitatja a Mészáros-féle cégcsoport - amely nem Ikarus, hanem Modulo néven gyárt buszokat - mondván: a védjegyoltalom csak közlekedési szállítóeszközökre, magyarul autóbuszokra és trolibuszokra, valamint ezek alkatrészeire érvényes - cégnévre nem.

Érvelésüket az Irisbus és a Műszertechnika közti szerződés hiányos voltával is alá próbálják támasztani. Úgy érveltek ugyanis, hogy a részletes, egy nemzetközi ügyvédi iroda által ellenjegyzett szerződésnek csak az első és utolsó oldalát írták alá szerződő felek, míg a közbenső oldalakat nem. Így nem tudni, hogy ezek valóban az eredeti megállapodás részleteit tartalmazták. Széles ezzel kapcsolatban elmondta: a per során bemutatták az eredeti megállapodást, amelynek minden oldalán ott voltak a szignók.



Az Ikarus Egyedi Kft. műhelyeiben előállított Modulo márkanéven készülő buszokkal oldaná meg a főváros a metró felújítás alatti tömegközlekedést. A BKV harminc, egyenként 87 millió forintba kerülő csuklós járművet vásárol a cégtől, de ezek leszállítása akadozik. Az elmúlt hét péntekén átadott két jármű műszaki vizsgálatát azért folytatják, mert kétségek merültek fel a csuklós járművek megbízható működésével kapcsolatban. A jórészt külföldi részegységekből előállított buszok rövidebbek az előírtnál és könnyített vázszerkezetüknek is bizonyítani kell a biztonságos működést. A Népszava friss híre szerint a múlt héten az NGM próbálta meggyőzni a BKV vezérigazgatóját, hogy minél hamarabb vegye át a buszokat, miközben azoknak még típusengedélyük sincs.

Fotó forrása: Ikarus

