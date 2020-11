Új pénzhez jutott és tőzsdére menne a Gránit Bank

Összesen 4,29 milliárd forintos befektetéssel tőkeemelést hajt végre a Gránit Bank Zrt., amelyhez a Széchenyi Alapok 3 milliárd forint, Nyúl Sándor magánbefektető pedig 1,3 milliárd forint forrást nyújt.

Varga Mihály pénzügyminiszter bejelentése szerint a befektetés célja, hogy a bank fejlődése folytatódjon, az eddigieknél is több ügyfelet tudjon kiszolgálni, megjelenjen a nemzetközi piacon és a részvényeit be tudja vezetni a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT).

A befektetés az állam és a bank számára is előnyös, mert tovább emelkedik a pénzintézet értéke és megkezdődik a külföldi terjeszkedése, amely nemzetgazdasági szempontból is előnyös - hívta fel a figyelmet a tárcavezető, hozzátéve, hogy a tőkeemelés megfelel a kormány pénzügypolitikai törekvéseinek is.

A tranzakciót a Széchenyi Alapok által kezelt Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Kockázati Tőkealap végzi.

A Gránit Bank 2019-ben már hatodik évét zárta nyereségesen, költséghatékonysági mutatója továbbra is kétszer jobb, mint a hazai bankrendszer átlaga. A társaság elsőként valósította meg a digitális banki üzleti modellt Magyarországon.

A tőkebefektetés a leggyorsabban növekvő hazai bankba történik, amelynek mérlegfőösszege 2020. október végén megközelítette az 500 milliárd forintot. A befektetéssel az új tulajdonosok kisebbségi tulajdonrészt szereznek a bankban. A tőkeemelésről szóló megállapodást a felek aláírták és a bank közgyűlése jóváhagyta, az MNB megadta az engedélyt.

A Gránit dinamikusan fejlődött az elmúlt tíz évben: mérlegfőösszege csaknem 70-szeresére növekedett és idén október végén megközelítette az 500 milliárd forintot. Mintegy 70 ezer ügyfélszámlát kezel és 2020-ban a hetedik nyereséges üzleti évét zárja, miután az idei év első kilenc hónapjában csaknem 1,4 milliárd forint adózás előtti eredményt ért el. A bank sajáttőke-arányos nyeresége 10 százalék fölötti (adózás előtti eredménnyel számolva), ami nemzetközi viszonylatban kimagaslónak számít egy fiatal, még az építkezés fázisában lévő bank esetében. A kedvező eredmény fő okai a költséghatékony működési modell, a jól időzített stratégia, a kiváló minőségű hitelportfólió, az innovatív lakossági banki megoldások, az elkötelezett tulajdonosok és a felkészült menedzsment.

A nem teljesítő hitelállomány 0,04 százalék a bankrendszer 5,3 százalékos átlagával szemben, míg a hitel és betét arány 55-65 százalékos, a bankrendszer mintegy 80 százalékos arányával szemben.

A Gránit Bank most fejlődésének új szakaszához érkezett, amelyet nagymértékben támogat a tőkeemelés - mondta Hegedüs Éva elnök-vezérigazgatója. A következő időszakban az innovációs ütem további gyorsítására törekednek.

A pénzintézet tulajdonosai a megtermelt eredményt folyamatosan visszaforgatják a növekedés maximalizálása érdekében, amelynek összege az ez évi tervezett eredményt is figyelembe véve meghaladja a 4,6 milliárd forintot. A bank szavatoló tőkéje a mostani tőkeemelést is figyelembe véve 21,5 milliárd forint.

Az új részvények kibocsátásával nagyobb üzleti aktivitás, az innovatív növekedés további gyorsítása valósítható meg, ideértve a nemzetközi terjeszkedés támogatását és a részvényeknek a BÉT-re való bevezetését.