Új rendszer jön a hiteleknél januártól, ezt kell tudni a moratóriumról

Jövőre több százezren kezdik fizetni ismét a hitelüket. Vannak persze olyanok, akik jogosultak még fél éven át a moratóriumra, nekik erről az még az év végéig nyilatkozniuk kell a bankjuknál. A lakossági ügyfeleknél már pontosan lehet tudni, mi a teendő, a cégekre vonatkozó szabályok viszont még meg sem jelentek.

Január 1-től új rendszer jön a hiteleknél. Az általános törlesztési moratórium megszűnik, de a sérülékeny csoportok továbbra is élhetnek a törlesztés felfüggesztésének a lehetőségével újabb fél éven át. Sokan lesznek, akik kikerülnek a moratóriumból, és januártól fizetniük kell. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint 2020 közepén a háztartási ügyfélkör 60 és a vállalati állomány 44 százaléka volt moratóriumban. A vállalkozásoknál a méret meghatározó volt: a nagyvállalatok jóval kisebb arányban éltek a lehetőséggel, mint a kicsik, náluk 60 százalék körül van az arány.

Sok a kérdőjel

Január 1-től az MNB becslései szerint a lakossági hitelállomány 22-24, és a vállalati hitelállomány 14-17 százaléka maradhat jövőre is moratóriumban, vagyis a most nem fizető ügyfelek nagyjából harmadának ez az utolsó olyan hónap, hogy nem kell törlesztenie. A lakosságnál már világos, kik élhetnek jövőre is a lehetőséggel, a vállalkozásoknál viszont sok a kérdőjel, egyelőre nem jelent meg az a kormányrendelet sem még, amely tisztázná, melyek azok a nehéz helyzetbe került cégek, amelyek jogosultak a folytatásra.

A háztartásoknál az MNB adatai szerint 820-860 ezer fő maradhat a moratóriumban, nekik mintegy 1700-800 milliárd forintnyi hitelük van. A gyerekes családok közül 520-530 ezren, a nyugdíjasok közül 230-240 ezren, az álláskeresők közül 60-70 ezren, a közfoglalkoztatottak közül pedig 10-20 ezren maradhatnak bent. A cégeknél 15-20 ezres számot valószínűsít az MNB, hogy folytatják a moratóriumot.

A vállalkozások közül a jegybank Pénzügyi Stabilitási Jelentése szerint azonban a 19 százaléka néz szembe fizetési nehézségekkel jövőre még úgy is, hogy részt vesznek a moratóriumban. A kisebb, 300 millió forint alatti árbevételű vállalkozásoknál pedig ez az arány bőven 20 százalék fölött van.

Aki nem tud belépni a moratóriumba, és fizetni sem tud, annyi engedményt kap, hogy június 30-ig nem mondhatja fel a hitelét a bank. Addig azonban meg kell egyeznie a hitelintézettel a hitel átstrukturálásáról, mert a jelenlegi szabályozás szerint, ha ez nem történt meg, akkor bő fél év múlva felmondhatja a bank a szerződést, és behajthatja a követelést.

Ezt kell tenniük a lakossági ügyfeleknek

A lakossági ügyfelek még ebben a hónapban levelet kapnak majd a bankjuktól, amelyben tájékoztatják őket arról, mikor maradhatnak a moratóriumban, és mit kell tenniük, ha folytatni szeretnék a törlesztés felfüggesztését. "Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az idei és a 2021-es fizetési moratórium alapvetően két külön moratórium, működésükben nagyban eltérnek egymástól, ezért nem beszélhetünk hosszabbításról. Az új fizetési moratórium a lakossági ügyfelek körében például meghatározott jogosultsághoz és annak igazolásához kötött" - hívta fel a figyelmet lapunk kérdésére válaszolva az MKB Bank, ahol a lakossági ügyfelek 60 százaléka nem törleszt jelenleg.

Az ügyfeleknek december 31-ig kell nyilatkozniuk, és igazolniuk, hogy jogosultak a moratóriumra, ha januárban nem akarnak törleszteni. A bankok többsége szerencsére az igazolásokat nem csak a fiókokban, de a honlapján benyújtva is elfogadja. A CIB Bank, ahol a lakossági ügyfélkör fele van moratóriumban, napokon belül kiküldi a tájékoztató levelet a folytatásról. Az is benne lesz, milyen dokumentumokkal tudja az ügyfél igazolni a jogosultságát. A nyilatkozási igényt az interneten és telefonon is lehet jelezni.

Az OTP-nél is lehet elektronikus csatornákon keresztül nyilatkozni és igazolni a jogosultságot, nem kell emiatt az év végén a bankban sorban állni. Az Ersténél, ahol a lakossági főadósok harmada van moratóriumban, szintén lehetséges nem csak a fiókokban, de az interneten is nyilatkozni, illetve a dokumentumokat beadni. A K&H, ahol a lakossági ügyfelek 40 százaléka van most moratóriumban, is azt javasolja az ügyfeleknek, hogy a járványügyi helyzet miatt inkább a honlapon keresztül nyilatkozzanak, de foglalhatnak persze időpontot a fiókokban is.

Az elektronikus ügyintézést ajánlja elsősorban az UniCreditnél is, náluk a lakossági kliensek 44 százaléka élt eddig a lehetőséggel. Szintén működnek az elektronikus csatornák a személyes ügyintézés mellett a Budapest Banknál és a Takarékbanknál is. A Cetelem egészen rugalmas, náluk azok, akiknél már tudják, hogy jogosultak, automatikusan belépnek a moratóriumba, a többi ügyféltől, január 15-ig várják az igazolásokat.