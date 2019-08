Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új riválist kapott a Mol, az M7-es mentén

Újabb világszerte kiemelkedő teljesítményű áramkút nyílt az egyik OMV-kút mellett, ezúttal az M7-esnél. Az Ionity-kúton kevesebb, mint 2700 forintba került egy tankolás.

Egyre több áramkút jelenik meg a magyar utakon, vannak fizetősek és ingyenesek, gyorsabbak és lassabbak, jellemzően 22-150 kW teljesítményre képesek. Az eddig elérhető villámtöltőkkel 30-40 perc alatt lehet feltölteni a villanyautókat legalább 80 százalékra. A lassabbakkal ugyanez több óra is lehet.

Töltőforradalom

Az áramkút-fejlesztések azonban folyamatban vannak, egyre gyorsabb töltők jelennek meg a piacon. A Mol egyre több kútján érhetőek el az úgynevezett villámtöltők, ám ezek már fizetősek. A Mol riválisa, az OMV-nak is vannak olyan egységei, ahol van villámtöltésre is alkalmas áramkút, például a budapesti Pasaréti útnál, amely egyelőre ingyenes.

Ugyanakkor az OMV az európai áramkúthálózatot építő Ionityvel is együttműködik, utóbbi egységei pedig világszinten is az egyik legnagyobb teljesítményű töltőket biztosítja. Egyenként ugyanis 350 kilowattos (kW) csúcsteljesítményre képesek. Ezt egyébként jelenleg egyetlen autó sem képes maximálisan kihasználni, mivel a töltőtechnológiában is pionírnak számító Tesla, Audi vagy Mercedes villanyautói még mind a 200 kW-os határ alatt töltenek. A 350 kW közelébe valószínűleg a hamarosan megjelenő Porsche Taycan fog először elmerészkedni. Ilyen Ionity-kút nyílt a nyáron a bábolnai OMV-töltőállomáson, a második egységet pedig nemrég adták át az M7-esen, a Velencei lehajtó előtti töltőállomáson.

8 euró vagy 3 ezer forint

A villámtöltés azonban ma már nem ingyenes, a Mol is pénzt kér a leggyorsabb töltők használatáért, ahogy az Ionity is. A Molnál a leggyorsabb töltésért 3 ezer forintot kell fizetni. Az Ionity-állomásokon 8 euró, azaz kevesebb mint 2700 forint egy töltés. Mindkét cég alkalmanként számláz ennyit, a fizetendő összeg nem függ a feltankolt áram mennyiségétől. Az árösszehasonlítás pusztán elméleti, mivel egy villanyautós nem fog feltétlenül olcsóbb villámtöltőt keresni, ha az 50-100 kilométeres távolságra van, mivel a hatótávolsága a megtett út miatt csökken.

Óriásoké az Ionity

Az Ionity mögött egyébként olyan nagyágyúk állnak, mint a BMW, a Daimler, a Ford és a Volkswagen-csoport.

Az autógyártók 2017-ben jelentették be a vegyesvállalatént működő Ionity megalapítását, amelynek célja, hogy egy Európát lefedő, nagy teljesítményű töltőhálózatot (HPC) építsen ki az elektromos járművek számára. A tervek szerint 2020-ig mintegy 400 áramkutat létesítenek Európa-szerte. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy Magyarországon a meglévő kettő mellé hány darab Ionity-kút érkezik a jövőben.