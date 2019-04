Új SAP-vezető: van, amivel most kell foglalkozni, nem két-három év múlva

Az SAP Hungary Kft. éléről tavaly év végével leköszönő Ablonczy Balázs a lehetséges utódjául jelölte Pintér Szabolcsot, amivel a német anyacég vezetése is egyetértett. Ők is évek óta ebbe az irányba terelgették a céghez 2007 óta lojális menedzsert. A kereskedői ranglétrát megmászó új ügyvezetőt elsőként a Napi.hu kérdezhette.

- Ha egy sikeres vállalat éléről hirtelen elköszön a régi vezető, és belülről nevezik ki az utódját, akkor rendszerint két szóbeszéd kap szárnyra. Az egyik arról, hogy mi lehetett az a tévedés, aminek felelősségét a távozó magára vállalta, hogy az anyavállalat takarásban maradhasson, a másik pedig arról, hogy a belsős utód mandátuma vajon nem csak addig tart-e, amíg a cégvezetés új topmenedzsert nem talál. Tegyük helyre a lehetséges pletykákat!

- Egyszerű dolgom van, mert a mi esetünkben semmi ilyesfajta szóbeszédnek nincs tényszerű alapja. Ahogyan azt Ablonczy Balázs januárban a Napi.hu-nak is elmondta: elfáradt. Ezt meg kell érteni, el kell fogadni, mert bárki, aki egy nagyvállalatnál 10 éven át sikeresen, az elvárások felett képes betölteni az elsőszámú vezetői posztot, egyszer eljut eddig a pontig.

Az általában is igaz a multivilágban, hogy az utódlás folyamatának kezelése fontos a vállalat életében. Ez legtöbbször egy előre tervezett lépéssor. Az én esetemben, a jelöltségben komoly indulópozíciót adott, hogy az SAP-nál van egy elég hosszú karrierem. De nem most kerültem fel erre a jelöltlistára; már 5-6 éve elindult egy olyasfajta előkészítési, karrierépítési folyamat, ami alapján tudni lehetett, hogy a központban bennem is egy lehetséges vezetőt látnak. Ez teremtette meg annak lehetőségét is, hogy a vállalat élén bejelentett váltás gyakorlatilag két hónap alatt, zökkenőmentesen megtörténhetett. Kívülről jött menedzserrel erre semmi esély nem lett volna.

Ami pedig a megbízatásomat illeti: olyan opciót nem vállaltam volna, hogy fél vagy egy évig vezessem a vállalatot. Nekem ez nem egy karrierlépés, és nem is azért vállaltam a megbízást, hogy az jól mutasson majd a CV-mben. Hosszú távra tervezek.



- Hízelgő vagy inkább rémisztő volt azzal szembesülnie, hogy az elődje is önt javasolta új ügyvezetőnek?

- A munkámat visszatükröző, a felsővezetés bizalmát élvező döntésként érzékeltem. Én itt szocializálódtam, idén van a 12. éve, hogy az SAP-ban dolgozom. Pre-sales szakértőként kezdtem, ahol új megoldások pozícionálása volt a feladatom, majd értékesítőként az üzleti analitikai portfóliót építettem fel a hazai piacon, utána kiemelt ügyfelekkel foglalkoztam, ezt követően a közlekedési szektort irányítottam. Ez azt is jelenti, hogy jól ismerem a rendszer méretét, működését, s hogy milyen csapatokkal hogyan lehet eredményeket elérni.

Fotó: Napi.hu/Németh Dániel

Több nagy üzletkötést is levezettem az elmúlt években. Ilyen például a Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel kötött keretmegállapodás, és én vittem a Waberer's Oracle-ről SAP-ra való átállását is, ami Európában egyedülálló projektnek bizonyult, és hamarosan a cég teljes fuvarszervezése szintén átkerül SAP rendszerre.

Nem ért derült égből villámcsapásként a felkérés, és azt sem állítanám, hogy most valamilyen plusz, extra nyomás nehezedne rám. Az már az elmúlt egy-másfél évben látszódott, hogy az SAP-nál lesz valamiféle irányváltás, így fel lehetett rá készülni.

- Pontosan mit vállalt?

- Az SAP sikeressége leginkább az elmúlt években felépített-felépült csapattól ered, így azt vállaltam, hogy ezt a csapatot viszem tovább. Mindenkitől azt kértem, hogy folytassák az eddigi munkát, de egy kicsit máshogy, mint eddig. Senki nem jelezte, hogy inkább kiszállna.

A növekedési számokat illetően érdemes két nagyobb tételre bontva beszélni arról, hogy mit várok, illetve mit vár tőlem a board. Más a cél az ún. on-premise (ügyfélnél telepített, hagyományos) szoftver és más a cloud jellegű szolgáltatások terén. Mivel a piac fokozatosan átalakul, a klasszikus, testreszabott rendszerek kapcsán az az elvárás, hogy a bevételeket megtartsuk, emeljük. A cloudban eközben az eddigi, erőteljes, bőven kétszámjegyű növekedés folytatása a feladat.

- Mit kell ehhez mostantól másként csinálni?

- Az én vízióm lényege az ügyfelekkel fenntartott kapcsolat még aktívabbá és intenzívebbé alakításán alapszik. Ebben jelentős potenciált látok, és azt is, hogy ezzel a kérdéssel most kell foglalkozni, nem két-három év múlva.



- Az egyik, ha nem a legnagyobb hazai it-vállalatot irányítja: a létszám 1200 fő körüli, miközben a cég tavalyi árbevétele - az előző évhez képest 20 százalékos ugrással lett - több mint 34 milliárd forint. Meddig és mivel lehet fokozni a tempót?

- A potméter további feltekeréséhez egyrészt több új megoldást tervezünk behozni a magyar piacra, alapvetően az új generációs felvásárlásokból. Másrészt, meglévő ügyfeleinket kapcsoljuk át a HANA-technológia világába. Ez alapvetően a vállalatirányítási rendszerek modernizálását jelenti, ez ún. S/4 HANA átállás (a régi ERP modulok karbantartását 2025-ig vállalja a szoftvercég), és hogy a vállalatok ne csak adatbázisként, hanem fejlesztési platformként is kihasználják e big data technológiát.

Több szektorban, így például az államigazgatásban, a gyártóiparban, a szolgáltatóiparban is látok növekedési tartalékot -mind a hagyományos, mind a felhő megoldások tekintetében.

Fotó: Napi.hu/Németh Dániel

- Mennyit kell ezért edukálni?

- Edukálni, evangelizálni mindig szükséges. Abból például nem lehet üzletet kötni, hogy bárki elolvashatja: 8 milliárd dollárért a cégünk megvette a Qualtricsot. Ez a cég eredendően a tapasztalatok és vélemények felmérésére specializálódott. Négy üzleti területen méri a cégeket (a fogyasztókat, a munkatársakat, a termékeket és a márkát), ami az SAP számára azért is fontos, mert lehetővé válik a még teljesebb felhős portfólió kínálata, illetve a vállalatok a Qualtrics segítségével a már meglévő CRM, ERP stb. adataikkal kombinálva jobbá tehetik saját szolgáltatásaikat, vagy új piaci rést tudnak beazonosítani. Meg kell mutatni ezeket, közérthető eseteken keresztül megfogni, hogyan teszi ez kényelmesebbé, egyszerűbbé a végfelhasználók, és így hatékonyabbá, jövedelmezőbbé a vállalatok mindennapjait. Ez is arra világít rá, hogy a legtöbb energiát az új generációs megoldások prezentálásába, az ügyfelek számára kiaknázható haszon ismertté tételébe kell fektetni.

- A fejlesztések egyik legfontosabb összetevője lett az emberanyag, Miközben Magyarországon éppen IT szakemberből van vélhetően az egyik legnagyobb mértékű hiány. Mivel tud, illetve: tud-e elegendő új szakembert megszerezni majd az SAP?

- Az elmúlt években több száz új munkatárssal bővültünk, melyben komoly segítséget adott az SAP erős munkaerőpiaci brandje. Azt gondolom, a jövőben is tudunk erre támaszkodni. Az, hogy a magyarországi a negyedik legnagyobb európai SAP-lokáció, azzal is jár, hogy új fejlesztéseket ide lehet hozni. Ameddig ez lehetséges, a vállalat ezt továbbra is megteszi.