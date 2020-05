Új sorsjegyet dobott piacra a Szerencsejáték Zrt.

Új kaparós sorsjegyet vezet be a Szerencsejáték Zrt. A Pénzes bőröndöt péntektől lehet megvásárolni a lottózókban, az ára 1000 forint, a nyerési esély: 1: 3,15, ami közepes aránynak mondható. A magyarok szeretnek azonnali nyereménnyel kecsegtető sorsjegyeket vásárolni.

A Szerencsejáték Zrt. (SzRt.) egyik legnépszerűbb terméke a sorsjegy, amellyel tavaly 610 szerencsés lett milliomos.

A társaság május 8-ától egy új termékkel, az 1000 forintért megvásárolható Pénzes bőrönd sorsjeggyel bővíti a választékot. E sorsjegynél a főnyeremény 50 millió forint, a nyerési esély: 1: 3,15-höz, két sorozatot fognak kibocsátani, sorozatonként 3 millió darabot. Sorozatonként a főnyeremény 50 millió forint, a legkisebb nyeremény 1000 forint (ebből 420 ezer darab lehet), továbbá például 11 ezer forintos nyereményből ötezer darab, 100 ezer forintosból ötven darab, míg ötmillió forintos nyereményből három darab lehet ezen a sorsjegyen.

Online nem érhetők el a sorsjegyek

A sorsjegyen nyolc színes bőrönd, azaz nyolc kinyitható felület van, amelyekben három egyforma szimbólumot kell megtalálnia a játékosnak ahhoz, hogy nyerjen. A felnyitható ablakokon szintén van kaparófelület, amelyen időnként duplázó vagy triplázó szimbólum jelenik meg, amellyel az adott játékban elérhető nyereményt lehet megkétszerezni vagy megháromszorozni. Egy sorsjeggyel akár nyolc nyeremény is elérhető - ismerteti új termékét az SzRt.

A szerencsejáték-szervező vállalat sorsjegyei egyelőre az online értékesítési csatornákon nem érhetők el, a játékosok a lottózókban és egyéb értékesítőhelyeken juthatnak hozzá a Pénzes bőrönd sorsjegyhez is. Aki lottózóba, vagy üzlethelyiségekbe tér be, ne feledje, hogy kötelező a száj és orr eltakarására alkalmas maszk viselése, azonban a 9 és 12 óra közötti, életkorhoz kötött belépési korlátozás a lottózókra nem vonatkozik - hívja fel a figyelmet az SzRt.

Több mint százmilliárdot kaparnak el a magyarok

A magyarok szeretik a szerencsejátékokat, az elmúlt években évről évre nőtt az SzRt. bevétele. 2019-ben az előzetes adatok szerint tízszázalékos növekedéssel, 530 milliárd forint feletti árbevételt ért el, az adózott eredménye pedig átléphette a 25 milliárd forintot, mondta tavaly novemberben a Világgazdaságnak Czepek Gábor vezérigazgató. Az állami vállalat 2018-as forgalma a mérlegadatok szerint 491 milliárd forint volt, az adózott eredménye 21,6 milliárd forint, a fogadók nyereményeire 331 milliárdot fizettek ki. Az évben a kaparós sorjegyből 112 milliárd forintért értékesítettek, ami 22 milliárdos növekedés volt 2017-hez képest.

A vásárlók ezért szeretik a sorsjegyeket

Az SzRt. a legfrissebb, szerencsejátékos kutatásokra hivatkozva az írja, hogy a vásárlók többsége a kis nyereménnyel is elégedett, de vásárláskor és a sorsjegy kiválasztásakor a főnyeremény is vonzó tényező számukra. Az is vonzó a sorjegyekben, hogy a lekaparás után azonnal megtudható, van-e nyeremény. A megkérdezett sorsjegyvásárlók közel kétharmada (61 százalék) azért vesz sorsjegyet, mert szeretne egy kisebb összeget nyerni, 36 százalékukat a főnyeremény, szintén 36 százalékukat pedig főként a játék gyorsasága motiválja. A játékélmény és -izgalom szintén nagy szerepet játszik a vásárlásban, mindkettő a kutatásban résztvevők 34-34 százalékát ösztönzi játszásra. A megkérdezettek 23 százaléka vásárolja mindig ugyanazt a sorsjegyet, 24 százalék pedig általában a kedvencét veszi meg, és a megszokott játéka mellett időnként kipróbál más sorsjegyeket is - olvasható a közleményben.