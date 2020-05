Új szabályok a magyar Ikea-áruházakban

Keddtől változtatott a magyar Ikea: mostantól reggel 9-kor nyit és este 9-kor zár mindhárom áruház, vasárnap pedig este hétig lehet vásárolni.

A korlátozások enyhítése miatt a boltláncok is léptek, a Spar például pár napja meghosszabbította a nyitvatartási időt, most így tett a magyar Ikea is.

Mosnantól mindhárom áruház - hétfőtől szombatig - reggel 9-tól este 9-ig lesz nyitva, vasárnap este viszont este 7-kor zárnak. A játszóházak valamennyi áruházban zárva vannak, az étterem csak a budaörsi egységben érhető el (a soroksári és az Örs vezér téri Ikea-étterem még zárva van.)

A bútorboltlánc valamennyi áruházban legalább 10 négyzetmétert biztosít egy-egy vásárlónak, ez a gyakoratlban azt jelenti, hogy a soroksári boltban egyszerre 1000 vásárló lehet, a másik két áruházban pedig egyaránt 700-an vásárolhatnak egyszerre. A cég azt kéri a vevőktől, hogy maszkkal vagy sállal takarják el a szájukat és az orrukat és csak a szükséges időt töltsék az áruházban.