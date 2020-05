Új szereplő jelent meg a koronavírus elleni védekezésben

Egy budai magánrendelőben Pepper, a hazai fejlesztésű, ember formájú robot fogadja, előszűri, és kérdezi ki az érkező pácienseket, és a koronavírus-gyanúsakat a protokoll szerinti orvoshoz irányítja.

Szokatlan kép fogadja a budai rendelőbe belépő pácienseket: egy közel másfél méter magas, emberszerű robot üdvözli elsőként az orvosi ellátásra érkezőket. A Pepper névre hallgató, gesztikuláló robot azonnal köszönti a pácienst, bemutatkozik, és elmondja, hogy a koronavírus helyzet miatt néhány kérdést szeretne feltenni.

Amennyiben a páciens ezt elfogadja, "szóba elegyedik" a robottal, Pepper az ilyenkor szokásos kérdezési protokollt követi: többek közt megkérdezi, hogy van-e a páciensnek láza, köhög-e, került-e kapcsolatba koronavírus fertőzött személlyel. Ha a robot minden, öt kérdésére nemleges választ kapott vissza, Pepper közli, hogy nem merült fel koronavírus fertőzés gyanúja, és megkéri a pácienst, hogy fáradjon a recepcióhoz, ahol az orvoshoz való bejelentkezést megteheti, immár a hús-vér személyzet segítségével. Amennyiben az egészségügyi kérdések közül egyre is igen válasz hangzik el, Pepper akkor azt tanácsolja a páciensnek, hogy forduljon a saját háziorvosához, aki dönt a szükséges további lépésekről.

Magyarország első, egészségügyi kisegítői feladatot ellátó humanoid robotját azért vetették be, hogy segítse, biztonságosabbá tegye a munkavégzést a rendelőben. Bár itthon még egyedinek számít az ember formájú robot alkalmazása, világszerte számos példa van ezek kihasználására. Pepper társai recepciósként dolgoznak belga, ausztrál, kanadai kórházakban, ahol szintén a rutinfeladatokban segítenek, vagy éppen játszani lehet velük.

A koronavírus elleni küzdelemben is szerepet kapnak a robotok: például egy kínai "okoskórházban" ezek segítségével vettek le számos feladatot az ápolószemélyzet válláról, vagy kísérleteznek azzal, hogy robotok UV-fénnyel fertőtlenítsenek kórházi egységeket.

Így működik A robotot egy hazai fejlesztőcsapat tanította ki arra, hogy magyarul kommunikáljon, mindössze 2 hét alatt. Pepper a mesterséges intelligencia segítségével tudja ellátni feladatát. E technológia sajátossága, hogy nem csupán az előre megadott kérdéseket ismeri fel, ad válaszokat, hanem egy-egy új helyzethez alkalmazkodva próbál meg reagálni, választ alkotni a korábbi minták alapján. Ezért is terjed e technológia jellemzően telefonos ügyfélszolgálatokon, chateken.

A közeljövőben várható, hogy egyre több helyen, így információs pontoknál, személyes ügyfélszolgálatokon, boltokban jelennek meg a Pepperhez hasonló robotok. Itt a fizikai kontaktust nem feltétlenül igénylő, alacsonyabb hozzáadott értékű feladatok átvállalásában tudnak segíteni az embereknek- fejtette ki Bartha Levente, a robotot fejlesztő Netlife Robotics ügyvezető igazgatója.

Piaci elemzők is növekvő forgalmat várnak a robotok piacán. Egy előrejelzés szerinte évente 25 százalékkal nő a robotok globális kereslete, mely idén várhatóan eléri a 100 milliárd dollárt. Az automatizáció igénye mellett most a koronavírus kapcsán megjelenő social distancing- személyes távolságtartás jelensége is tovább hajthatja a keresletet, hiszen a robotok kontaktus nélkül, a legveszélyesebbnek számító helyszíneken is állandóan tudnak dolgozni, szükség esetén távoli, emberi irányítással.