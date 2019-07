Új szereplő tűnt fel az állami reklámkampányokban - egy ismert vendéglős is nyer vele

Vendéglátós szállt be a reklámügynökségbe

A cégadatok szerint a Mediator Groupnak tavaly novemberig három magánszemély volt egyharmad-egyharmad arányban a tulajdonosa (Bíró Attila, Poós Péter, Molnár Tivadar). Majd a jegyzett tőkét 3 millióról 6 millió forintra emelték és beszállt a cégbe a pályafutását a Gundel étteremben kezdő, vendéglátóipari tapasztalatokkal és érdekeltségekkel rendelkező Dallos Ferenc (All In Delicates, TG Piccolino, MészárSteak, aki egyebek mellett a békéscsabai kolbászfesztiválon is zsűrizik és szakmai tanácsokkal segíti a Szeged-Csanádi Egyházmegye Dóm téri Katedrális éttermének üzemeltetését) egyik vállalkozása, a 2018 novemberében alapított Completus Service Zrt. is. (Hogy mekkora üzletrészt vásárolt, nem derül ki a Cégközlönyből.) A Mediator Group tavaly másfél milliárd forintos nettó árbevétel mellett 60 milliós adózott eredményt ért el.