Új tulajdonosa lehet a Dunaferrnek

Pár héten belül új tulajdonosa vagy résztulajdonosa lesz a Dunaferrnek - írta a Népszava. Az új részvényes is orosz lesz.

A Dunaferr Zrt. munkaügyi helyzetéről tárgyaló Kálló Gergely, a térségi parlamenti képviselője közölte a napilappal, hogy a társaság orosz tulajdonosai a részvénytársaság értékesítésére készülnek. Tőkeerős szakmai befektetőt szeretnének bevonni néhány héten belül, hogy stabilizálják a cég gazdasági és piaci pozícióját.

A Dunaferr bár az az elmúlt évtizedben zömmel masszívan veszteséges volt, 2017-ben a vasmű 18,2-, 2018-ban pedig 10,7 milliárdos nyereséget ért el. Pontosan nem tisztázott, hogy jelenleg kikből is áll a cég tulajdonosi köre, a zrt működési forma és a bonyolult tulajdonosi háló ellenére azonban úgy tudni, hogy orosz szakmai tulajdonosok mellett az orosz államnak is vannak Dunaferr-részvényei.

Kálló szerint az új részvényes is orosz lehet, mert bár ezügyben korábban rendre "képbe került" a magyar állam is, most erről biztosan nincs szó.