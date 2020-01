Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új üzletbe kezdett a magyar milliárdos

Varga Zoltán befektető, üzletember immár személyesen is megjelent a magyar Neckermannban - számolt be a HVG.

A Central-csoport milliárdos tulajdonosa, Varga Zoltán személyesen is megjelent a britek kezében csődbe ment Neckermann utazásszervező és -közvetítő magyarországi cégében - szúrta ki a hetilap.

Még november végén derült ki, hogy törlés alatt áll a Neckermann korábbi tulajdonosa, a Thomas Cook Austria AG, amelynek brit anyavállalata szeptember 23-án jelentette be fizetésképtelenségét, két napra rá pedig már az osztrák leány is csődbe ment. A felszámoló ezt követően országonként eltérő megoldást keresett a Thomas Cook-cégek jövőjére.

A magyarországi Neckermann az egyik legnagyobb utazási irodaként 2018-ban több mint 21 milliárd forint értékben forgalmazta termékeit, szolgáltatásait, és ezen 651 millió forint adózott eredménye volt, könyv szerinti vagyona pedig mintegy 10 milliárd forint.

Majd 2019. december végén közölték, hogy N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. új tulajdonosaként bejegyzés alatt áll a Central Médiacsoporthoz közeli üzletember, Szügyi Gergely vállalkozása, a SalesInFlames Kft. E céget akkor Szügyi Gergely, a médiacsoport gazdasági igazgatója és Ménesi Dóra birtokolta.

Most azt írta a HVG, hogy nevet változtatott a hárommillió forint jegyzett tőkéjű SalesInFlames, a cég immár Central Turisztikai Holding Kft.-ként működik, valamint kibővült a vállalkozás tulajdonosi köre november közepén. Így már nemcsak Szügyi Gergely birtokol benne üzletrészeket, hanem Varga Zoltán befektetési cége, a Termindex is, és a Central Turisztikai Holding ügyvezetője a milliárdos lett. (A médiában, a repülésben és a telekommunikációban is aktív Varga A 100 leggazdagabb 2019-es kiadása szerint 47 milliárd forint becsült vagyonnal az 27. leggazdagabb magyar.)

A Central Turisztikai Holding elsősorban utazásközvetítéssel foglalkozik majd, a magyarországi Neckermann szakmai vezetői, Békefi Veronika és Szvoboda János pedig NUR Travel Utazási Szolgáltató Kft. néven viszik tovább az utazásszervezői tevékenységet.