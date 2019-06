Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új üzletek és termékek a magyar látványpékségeknél

Nem tört meg a látványpékségek lendülete tavaly sem: a három legnagyobb hazai szereplő tovább növelte bevételét és profitját. Egyre több helyen árusítanak, és bővült a termékkínálatuk. Egyikük már a fesztiválos food-truckozás felé nyitott. Árat is emeltek és fejleszttek is tavaly.

Egyre nagyobb a verseny az utcai étkeztetésben: sorra nyílnak a burgerezők, gyrososok. Nemcsak Budapesten, vidéken is, már a benzinkutakon is jelentős fejlesztések történtek. A hagyományos utcai péksütemény-árusítás piacát viszont ez sem zsugorította.

A három nagy hazai szereplő, a Princess, a Pek-Snack és a Fornetti is növelni tudta forgalmát és adózott eredményét. De őket is belehajszolták a fejlesztésekbe: a termékeik, az arculatuk és a megjelenési helyeik is átalakultak.

Tovább terjeszkedik a Princess

Már nemcsak Budapesten 18 metróállomáson és közlekedési csomóponton van jelen a Princess pékség, amelynek üzletei az elmúlt években megújult arculattal várják a vásárlókat. Az elmúlt években feltűntek a cég mélyhűtött és félig sült termékei a benzinkutakon is, sőt, a társaság vevőkörébe tartoznak élelmiszerbolt-láncok, más pékségek és vendéglátóhelyek, valamint szállodák is.

Bár az üzemeltető társaság, az Isar 2000 Kft. évek óta tervezi, hogy meghódítja a lengyel és az ukrán piacot is, a cégbeszámoló kiegészítő mellékletének tanúsága szerint ez még várat magára. Megjelentek viszont Csehországban a prágai metró 8 állomásán, Bukarestben pedig 11 megállóban árusítanak.

A cég 2018-as üzleti beszámolója alapján ez már meglátszik az árbevételen is: a két évvel ezelőtti 2,7 milliárdról 2,9 milliárd forintra nőtt tavaly - az exportbevétel közel a harmadával bővült, ami 213,2 millió forintról 325,5 millióra ugrott. Köszönhető ez annak, hogy megjelentek Csehországban, bár innen még csak 2,5 millió forint bevétel érkezett, Romániában pedig tovább tudtak növekedni: 150,2 millióról egy év alatt 261,3 millióra emelkedett a bevétel. Jelentős volt még a szlovákiai kivitelből származó bevétel is, ami 43,11 millió forintot tett ki.

Emelkedtek a bérek

A munkaerőhiány viszont úgy tűnik, a társaságnál is megjelent, mert míg 2017-ben 215 fő (202 fizikai, 13 szellemi foglalkoztatott volt), addigra tavaly ez az összlétszám 207 főre csökkent (ebből 14 ember volt szellemi beosztásban). A bérköltségek ugyanakkor emelkedtek, ugyanis míg az előző évben erre 401,3 millió forint ment, addig tavaly 453,3 millió forint. A fizikai dolgozók átlagos bére a korábbi 369,6 millió helyett már 415,1 millió forint volt, vagyis az átlagos létszám alapján az ilyen beosztásban dolgozók munkavállalói bruttója 179 231 forint lehetett.

A cég tulajdonosa a Woodfield Holding ltd., az ügyvezetői három georgiai-izraeli magánszemély. Közülük a legismertebb a Habony Árpád jó ismerőseként emlegetett Michael Gagel, aki a letelepedési kötvények értékesítésében is érdekelt volt. (Az üzletember egy másik vállalkozása szerezte meg a 2-es metró Puskás Ferenc Stadion megállója felett lévő irodaházat is még 2017-ben, azonban az ingatlanfejlesztés akadozik.)

Áremeléssel pörgött fel a Fornetti

Mozgalmas éve volt tavaly a magyar alapítású, de 2015 óta svájci-ír tulajdonú vállalattá vált Fornettinek. Tavaly januárban a társaság Cipruson is terjeszkedni kezdett, megváltozott az elviteles zacskók dizánja is. Kiskunfélegyházi gyárukban végrehajtottak egy közel egymilliárd forintos (3 millió eurós) fejlesztést is, hogy javítsanak a gyártási kapacitáson és sebességen. A tervek szerint a beruházás három éven belül térülhet meg.

A társaság forgalma jelentősen nőtt a 2017 és 2018 júliusa közötti 12 hónapban: 27,7 milliárd forintról 28,5 milliárd forintra, az adózott eredmény 11,12 milliárd forintra bővült. Mindezt úgy, hogy a leadott beszámoló kiegészítő melléklete szerint a tavalyi évhez képest a franchise-hálózatban a fagyasztott pékáru értékesítési volumene 1,7 százalékkal, míg a kiskereskedelmi láncokban 1,9 százalékkal volt kisebb. A visszaesést ellensúlyozta a bevételi oldalon, hogy árat emeltek, valamint az, hogy változtattak a termékek összetételén, így 4,9 százalékkal tudták a pékáruknál a forgalmat növelni. A kiskereskedelmi láncoknál 1 százalékkal ugrott az árbevétel.

A ciprusi terjeszkedés előtt már megjelentek a régió más országaiban az elmúlt években, így van romániai és bolgár leányvállalatuk is. Az exportértékesítés 9,53 milliárdról 9,86 milliárdra nőtt az elmúlt egy évben. Ez közel 3,5 százalékos bővülés, amelyet főként EU tagországokban értek el.

A látványpékség néhány cégadata (millió forint) Cég Árbevétel (2017) Árbevétel (2018) Adózott eredmény (2017) Adózott eredmény (2018) Fornetti ('17. aug. - '18. júl.) 27739,3 28538,4 1191,5 1112,7 ISAR 2000 Kft. (Princess) 2733,7 2947,6 197,5 219,2 Pek-Snack Kft. 4481,2 5282,3 616,0 656,5

Forrás: e-beszamolo.im.gov.hu

Kevesebb lett az alkalmazott

Az előző évhez képest a fizikai dolgozók száma csökkent: míg 2017-ben (334 férfi és 253 nő) dolgozott ilyen beosztásban, addigra tavaly 320 férfi és 249 nő volt állományban. A bérköltségek itt is nőttek, a korábbi 1,56 milliárdról 1,73 milliárdra. A fizikai beosztásúak 978,9 millió forintos összbérköltsége alapján az átlagos havi munkavállalói bruttó fizetés a 244 ezer forintot is meghaladta.

Bár 2015-ben Palásti József eladta a Fornetti céget, tavaly elstartolt a cég alapítójának új ételgyára, a Food Universe és annak Beeep! ételcsaládja. Ennek lényege, hogy a svéd technológiával elkészített egytálételt egy hónapig lehet normál hűtőben tárolni; a tálca tartalma mikrohullámú sütőben melegítve néhány perc alatt elkészül, és fogyasztható. A terméket ötven a Fornetti-franchisehoz tartozó üzletben tesztelték. (Palásti József A 100 leggazdagabb 2019 listája szerint 18 milliárd forint becsült vagyonnal a 69. legtehetősebb magyar.)

Pek-Snack

A Pek-Snack Kft. magyar tulajdonban álló családi vállalkozásként jött létre 1998-ban, de 2015 óta egy pénzügyi befektető, az Oriens tulajdonában áll. Az igali központú társaság saját üzleteket tart fenn, valamint franchise-hálózatot üzemeltet. Nem tört meg a lendület idén sem: bővült az átlagos péksüteményekhez képest alacsonyabb szénhidráttartalmú Fitt family fantázianevű termékkínálatuk - a honlapjuk szerint -, valamint már több mint 1800 helyen vannak jelen látványpékségekkel.

Kivonul a társaság a fesztiválokra is: a mozgó foodtruckokhoz hasonló konténerük többek között a Szigeten és a Volton is ott volt, ráadásul megnyerték vele a Super Store-díjat.

Az értékesítés nettó árbevétele is nőtt az előző évi 4,48 milliárdról tavaly 5,28 milliárd forintra, a profit pedig elérte 656,5 millió forintot.

Ebben egyedülálló a Pek-Snack

A Pek-Snack munkavállalóinak száma 288 fő, közülük 219 a fizikai dolgozó. Egy éve még 203 fizikai dolgozójuk volt, tehát a többi pékárus céghez képest egyedül náluk nőtt az alkalmazottak száma. A teljes bérköltség 811,1 millió forintot tett kik, a szellemi területen beosztottakra 255,5 millió forintot költöttek.

A társaságnak háromszáznál is több horvát látványpéksége van. A horvát cégadatbázisban még nem érhető el a Pek-Snack ottani leányának tavalyi beszámolója, így csak az látszik, hogy 2017-ben a 22,9 millió kunás (1 milliárd forintot kevéssel meghaladó) forgalom mellett még 27,9 millió forint veszteségük volt.