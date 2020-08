Új üzletet nyitott a Jysk augusztus 27-én, Budapesten a Camponában - tudatta a cég.

A Skandináv alvás és lakberendezési lánc országos hálózata ezzel immár 84 üzletből áll.

Új üzletünk a Camponában a legújabb 3.0 koncepció alapján épült, amiből Magyarországon csak pár ilyen üzlet található a jelenlegi 84 áruházból, és világszinten is ritkaság, hogy egy Jysk üzlet 2 szintes - mondta Szűcs Tamás Retail Manager. A cég közleménye szerint egy új budapesti üzlet megnyitását már tervezték egy ideje.

A cég szerint az áruház ünnepélyes avatóján Rasmus Lauge Schmidt, világbajnok dán kézilabdázó is jelen volt, aki többször játszott olyan csapatokban amit a Jysk szponzorált és a jelenlegi csapata is a Telekom Veszprém is a Jysk kiemelt támogatását élvezi.

Az első Jysk üzlet 15 évvel ezelőtt 2005-ben nyílt meg Magyarországon, és jelenleg 84 áruház üzemel az országban.

A Jysk skandináv gyökerű nemzetközi áruházlánc, az első boltját 1979-ben Dániában nyitotta meg és ma már több mint 2900 áruházzal és 24 ezer munkatárssal rendelkezik 51 országban. Az áruházak neve Németországban és Ausztriában Dänisches Bettenlager, mindenütt máshol Jysk.

A Jysk tulajdonosa Lars Larsen Csoport mögött álló család, akinek számos, összesen 4,7 milliárd euró éves forgalmat termelő cég van a tulajdonában. A Jysk forgalma 3,79 milliárd euró volt az elmúlt évben.