Új vezér az NKM Földgázszolgáltató és NKM Áramszolgáltató élén

Február 14-től Hiezl Gábor az NKM Nemzeti Közművek Zrt. vezérigazgatója veszi át - meglévő pozíciója megtartása mellett - az NKM Áramszolgáltató Zrt és NKM Földgázszolgáltató Zrt vezérigazgatói feladatait is. Bally Attila, az NKM földgáz-és áramszolgáltatójának volt vezérigazgatója a cégcsoporton kívül folytatja munkáját - adta hírül az NKM.

Azzal, hogy az NKM áram-és földgázszolgáltatójának is Hiezl Gábor az elnök-vezérigazgatója és egyszemélyben ellátja az NKM vezérigazgatói feladatait is, tovább erősödnek a megkezdett integrációs folyamatokat a cégcsoporton belül, amelynek eredménye megmutatkozik majd az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás színvonalában is - közölte a Nemzeti Közművek.

A Nemzeti Közművek országszerte mintegy 4,2 millió földgáz, áram- és távhő lakossági ügyfél folyamatos és biztonságos ellátásáról gondoskodik. A teljes kereskedelmi üzletág egy pontba szervezésével tovább folytatódik a társaságcsoport villamos energia és földgáz üzletágai közötti szinergiák erősítése, az ügyfelek biztonságos és magas színvonalú ellátása és a modernizáció - mondta Hiezl Gábor, az NKM Nemzeti Közművek vezérigazgatója.

A távozó Bally Attila az elmúlt években az NKM cégcsoportban különböző pozíciókban végzett kiemelkedő munkát és segítette a földgázszolgáltató és áramszolgáltató társaságok beilleszkedését a cégcsoportba.

Hiezl 2018 nyarától az NKM vezérigazgatója és az NKM Áramszolgáltató, valamint az NKM Földgázszolgáltató elnöke. A szakember 2016 óta dolgozik az NKM-ben, korábban a MET Power Hungary Kft.-nél, az E2 Hungary Zrt.-ben, illetve az E.On-csoport kereskedelmi területein töltött be vezetői pozíciókat.