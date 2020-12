Új vezérigazgatót kapott Mészáros Lőrinc bankja

Január 1-től Balog Ádám helyett Barna Zsolt vezeti az MKB Bankot. Más fontos feladatok is várnak rá Mészáros Lőrinc cégbirodalmában.

Új vezérigazgatója lesz január 1-től az MKB Banknak. A hitelintézet közgyűlése ma határozott erről. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján lévő határozat alapján Barna Zsolt igazgatósági elnökké, valamint ügyvezetővé történő megválasztását a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is engedélyezte.

A közgyűlés jóváhagyja Balog Ádám elnök-vezérigazgató munkaviszonyának 2020. december 31. napjával történő megszűnését. Van egy olyan kitétel is, hogy Balog legkésőbb jövő március 1-ig marad, ha az új elnök-vezérigazgatót nem sikerül megválasztani vagy beiktatni, de ennek az MNB határozata alapján nincs már akadálya. A közgyűlés a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó megállapodás megkötésére - ideértve az annak keretében a Balog Ádámot megillető juttatás meghatározását is - a javadalmazási bizottságot hatalmazta fel.

Balog Ádám lemondását egy hónappal ezelőtt jelentették be. Balog volt az, aki a durva veszteséggel küzdő, szanálásra szoruló MKB-t rendbe tette, és az ő vezetésével sikerült teljesítenie a banknak az Európai Unió elvárásait is. Az idén a bankár úgy nyilatkozott, végre növekedési pályára kerülhet a hitelintézet. Barna Zsolt korábban az OTP-t erősítette vezérigazgató-helyettesként, még azt is suttogták, őt nézte ki Csányi Sándor elnök-vezérigazgató a saját utódjának. Júliusban azonban távozott a banktól.

Hamarosan az is kiderült, hogy Barna az MKB, a Takarékbank és a Budapest Bank hármasából összeálló Magyar Bankholding vezetésében kapott új feladatot. Emellett további meghatározó feladatokat szántak neki a Mészáros csoporton belül: Barna aktívan részt vesz a cégcsoport stratégiai céljainak kialakításában és azok megvalósításának irányításában, valamint vállalatirányítási- és külföldi akvizíciókban szerzett tapasztalatait kamatoztatva tervezi és irányítja a Mészáros csoport nemzetközi piacon történő terjeszkedését - derül ki a közleményből.