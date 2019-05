Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új vezetés a Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamaránál

A Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara (British Chamber of Commerce in Hungary - BCCH) éves közgyűlése Duncan Grahamet választotta meg a szervezet új elnökének. A BCCH operatív vezetése is megújul, 2019. május 31-ével, 13 év után távozik posztjáról Csurgai Csilla ügyvezető.

Domokos László , 2019. május 8. szerda, 10:47 Fotó: Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara

A BCCH közgyűlése Duncan Grahamet, a G&G Wealth Limited pénzügyi és befektetési tanácsadó cég ügyvezető igazgatóját választotta meg a szervezet új elnökének 2019 júniusától - adta hírül a szervezet. A poszton Tóth Vazult váltja.

Duncan Graham (képünkön) 2012-ben alapította a G&G Wealth Limitedet, előtte a Newton Barr pénzügyi tanácsadással foglalkozó vállalat és az Alliance szenior tanácsadójaként dolgozott az Egyesült Királyságban. A szakember a magyarországi St Andrew's Egyesület elnöke, mely a skót kultúra népszerűsítése mellett karitatív tevékenységet is folytat, elsősorban hátrányos helyzetű és beteg gyermekek megsegítésére.

A BCCH Tanács megválasztott tagjai:

Douglas Arnott, EDMF Language Services

Paul Fegan, Ecosse World Logistics

Gyúrós Péter, Shell Hungary

Iglódy-Csató Judit, GSK Hungary

Kalocsai Kinga, FirstMed

Oelberg Károly, AACM Central Europe Ltd.



Az új elnökséggel egy időben megújul a BCCH ügyvezetése is: 13 év után távozik a Kamarától Csurgai Csilla, aki 2009 óta töltötte be a BCCH ügyvezetői pozícióját. Utódja Strommer Oliver lesz, aki 2014 és 2019 között a budapesti Brit Kereskedelmi Központ vezetője volt. Az új ügyvezető csaknem tíz évig az Expomedia Csoport helyi leányvállalatának ügyvezető igazgatójaként tevékenykedett, ahol korszerű, multifunkcionális kiállító központok építésével, valamint konferenciák és kiállítások szervezésével foglalkoztak. Ezt megelőzően hét évig a világ egyik legnagyobb kiállítás-szervező cégénél, az ITE Group töltött be vezető pozíciót az Egyesült Királyságban. Diplomáját a Swansea University (Wales) üzleti tanulmányok szakán szerezte.

A Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara független nonprofit szervezet, amelyet brit befektetők alapítottak 1991-ben.