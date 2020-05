Új villamosjáratot kaphat Budapest

Az ősszel új villamosjárat beindítását tervezi a BKK, a hármas metró középső szakasza lezárásával kapcsolatosan - írja az ittlakunk.hu.

Amennyiben időben elkészülnek az új összekötővágányok a Soroksári út és a Haller utca között, beindulhat az új villamosjárat a Baross tér (Festetics György utca) és a Jászai Mari tér között. Az új járat a Baross tértől a Haller utca végéig a 24-es, majd onnan a Jászai Mari térig 2-es villamos sínpárjain közlekedik majd. Így a Nagyvárad tértől, ahol a déli metrószakasz ideiglenes végállomása lesz, két irányban is viszi majd az utasokat - írják.

A járat nagy előnye, hogy nem terheli tovább a Közvágóhídi zsúfolt végállomást, hiszen elkerüli azt. A tervek szerint a 2-es vonalán a mostaninál kevesebb, a 24-esen pedig ugyanannyi kocsi jár majd. Az új villamos a nappali órákban körülbelül 5-6-8 perces sűrűséggel fog közlekedni, hajnalban és késő este, valamint a hétvégéken természetesen ritkábban.

Erre a járatra csak a Ganz csuklósokat lehet beosztani, mert ezek férnek el a Lánchíd hídfője alatti alagútban.

Az új viszonylat a jelenlegi elképzelések szerint vagy a 18-as vagy a 21-es jelzést kapná. Utóbbi esetben a Normafára és a Csillebércre közlekedő autóbuszokat vissza kellene számozni 90-esre, mert egy szám csak egy járaté lehet - olvasható az oldalon.

A 18-as szám ugyan a Budai fonódó villamoshálózat kialakításával felszabadult, de túlságosan is a budai oldalhoz kötődik, míg 21-es jelzéssel már két időszakban is közlekedett errefelé villamos, ráadásul a 2-es és a 24-es számhoz is jobban illeszkedik.