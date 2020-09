Újabb adózók akadtak fenn a NAV hálóján - mutatjuk a neveket

Kiemelkedően magas összeget, ötmilliárd forintot hajtana be az adóhivatal azon a cégen, amely a NAV legutolsó negyedéves adóslistáját vezeti. A nagyadósok között van továbbra is Berki Krisztián, valamint Hajdú Péter volt cége.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) jelentős összegű adóhiánnyal rendelkező adózókat felsoroló listájára az idei második negyedévben hatvan magánszemély és vállalkozás került fel, míg az első negyedévben 79 adózó neve volt olvasható.

Ezen a listán azoknak a nevét és elérhetőségét teszik közzé, akiknél az előző negyedévben 10 millió forintnál, nem magánszemélyek esetében 100 millió forintnál nagyobb összegű adóhiányt állapított meg a NAV jogerőre emelkedett határozatban, és határidőre nem teljesítették a fizetési kötelezettségüket. Az adóhiány be nem vallott adóból, vagy a bevallott és a NAV által utólag megállapított adó különbözetéből, továbbá jogosulatlan adó-visszaigénylésből, adó-visszatérítésből, valamint jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatásból származhat.

25,5 milliárddal tartoznak

A második negyedévben a nagyadós listára került 32 magánszemély és 28 vállalkozás összes tartozása 25,5 milliárd forint, ebből a megállapított adóhiány 10,8 milliárdot, a kiszabott mulasztási és adóbírság pedig 14,7 milliárdot tesz ki.

A legnagyobb adóhiányt, 1,8 milliárd forintot a budapesti székhelyű Total-Ink Kereskedelmi Kft.-nél tárta fel az adóhivatal, és még 3,3 milliárd forint bírságot is kiszabott. A cégadatok szerint a vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelemmel foglalkozó társaságot 2015 júliusában jegyezték be, és már a következő évben 6,67 milliárd forintos forgalmat bonyolított (ami belföldi értékesítésből származott, de az nem derül ki a beszámolójából, hogy mivel kereskedett). A benyújtott beszámolók alapján mindössze ez az egy kiugró bevételt hozó éve volt, előtte és utána csak néhány százezres, illetve milliós nettó árbevétele volt. 2016-ban a 6,67 milliárdos bevétel mellett 6,77 milliárd forint anyagjellegű ráfordítást könyveltek el, és egyéb soron sem sikerült annyi pluszt kimutatniuk, hogy az éves eredmény elérje a 700 ezer forintot. A Total-Ink ügyvezetője egy szlovákiai lakóhellyel rendelkező férfi, a tulajdonosa a szintén nagykereskedő SCH Trade Irodatechnika Kft. A 2018-as beszámolójában az állt, hogy egy tucat kapcsolt vállalkozása van, ezek főleg szintén nagykereskedelemmel, és vagyonkezeléssel foglalkoznak.

A NAV több mint kétmilliárd forintot hajtana be egy magánszemélyen, amely a lista második legnagyobb adótartozója: a budapesti lakóhelyű Bedő Andrással szemben 777 millió forint adóhiányt állapítottak meg, és 1,4 milliárd forintnyi bírságot szabtak ki. Az eredményes behajtásnak azonban feltételezhetően nincs sok esélye, ugyanis Bedő neve 19 vállalkozásban tűnik fel cégvezetőként vagy tulajdonosként a Céginfo.hu keresőjében, de közülük 17 felszámolással vagy kényszertörléssel megszűnt, vagy folyamatban van a megszüntetésük, a két még működő cégben pedig már nem tag, illetve cégvezető. A vállalkozások többsége egykor gépjármű-kereskedelemmel foglakozott, de volt köztük vegyes termékkörű nagykereskedelemmel, pr-rel és épületgépészeti szereléssel foglalkozó társaság is.

Jelentős összegű adóhiányosok (2020. II. n.é.)

Adózó Lakóhely/székhely Adóhiány (M Ft) Jogkövetkezmény (M Ft) Total Ink Kft. 1148 Budapest, Egressy út 25. 1 794,5 3 288,5 Bedő András 1042 Budapest, Lebstück Mária utca 49. 4. em. 23. ajtó 776,9 1 423,3 Original-Tech Kft. v.a 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 21. 1.em. 7. ajtó 487,5 263,3 Szeszélyes Parfümvilág Kft. 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 79. 418,9 846,9 Kun-Inter-Fair Kft. v. a. 1097 Budapest, Kén utca 8. 381,0 202,6 Szombat-Bodor Mihály 2254 Szentmártonkáta, Homokerdő dűlő 25. 370,5 750,2 Energek-Corporation Hungary Kft. 1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt. 341,1 190,9 Petrovics Zoltán Alex 2000 Szentendre, Kálvária út 24/c 2. em. 9. 301,4 619,3 Mxp-Store Ker.-i és Szolg.-ó Kft. 1045 Budapest, Rózsa utca 7. fszt. Ü/2. ajtó 293,5 579,8 Inform Tools17 Kft. 2040 Budaörs, Ébner György köz 4. 285,3 148,9 Bagi József 5000 Szolnok, Karcag L. u. 11. 3/24 278,7 568,1 Profitipp Kft. 7300 Komló, Jó Szerencsét utca 14. 2.em. 4. 276,0 556,0 Guru-Tel System Kft. 1085 Budapest, József körút 69. fszt. 248,0 523,3 Szenner Zsolt 8000 Székesfehérvár, Trencséni u. 2. 231,7 469,9 Takarítók-Őrzők-Védek Kft. 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 70. 228,4 121,5

Forrás: nav.gov.hu

Az illatszer-kiskereskedelemmel foglalkozó Szeszélyes Parfümvilág Kft. annyira szeszélyesnek bizonyult, hogy adót is alig fizetett: vele szemben több mint 400 milliós adóhiányt és közel 850 milliós jogkövetkezményt állapított meg az adóhatóság. A behajtást nehezítheti, hogy a 2018 szeptemberében alapított cég ügyvetője és tulajdonosa tavaly november óta egy vietnámi lakóhelyű személy, a székhelyét pedig egy székhelyszolgáltatós címre, a csomádi, Kossuth Lajos utcai "adóparadicsomba" tették át (a település iparűzési adó mentességgel vonzotta magához a vállalkozásokat). A parfümös cég már 2018-ban 1,555 milliárd forintos forgalmat bonyolított, az anyagjellegű ráfordításai 1,553 milliárdot tettek ki, az évet 1,5 milliós adózott eredménnyel zárta (adót 157 ezer forintot fizetett a leadott beszámolója szerint). A cégnek 2018 végén százmillió forint pénzeszköze (ami készpénz, bankbetét lehet) és kétszázmilliós követelése volt, más vagyona nem.

Székhelyszolgáltatós címre jegyezték be, majd másfél éven belül külföldi nevére került az Inform Tools17 Kft.-t is, amelynél 285 milliós adóhiányt állapított meg a NAV. A vendéglátással és takarítással foglalkozó kft.-t már alapításkor, 2017 júniusában egy budaörsi, székhelyszolgáltatást is nyújtó irodaház címére regisztrálták, 3 milliós törzstőkével. 2017-ben, mintegy fél év alatt, 339 millió forint nettó árbevételt és 9,4 milliós üzemi eredményt ért el. Adót 913 ezer forintot fizetett, az évet 8,5 milliós mérleg szerinti eredménnyel zárta. A tulajdonos, illetve ügyvezető házaspár hamar túladott a cégen, jelenleg két sanghaji lakóhelyű kínai tagja van. A céggel szemben sorozatban indultak végrehajtások; beszámolót 2017 óta nem adott le.

Újraindultak a végrehajtási eljárások A veszélyhelyzet alatt, március 24-től a veszélyhelyzet megszűnése utáni 15. napig, július 3-ig szüneteltek a már folyamatban lévő végrehajtási eljárások (az újonnan keletkezett tartozásokra azonban ez nem volt érvényes). A végrehajtások július 4-től újraindultak, így a NAV újra inkasszót nyújthat be az adós bankszámlájára és érvénybe léphet a jövedelem letiltás, valamint újraindultak a lefoglalások és az árverések is. Az új végrehajtási eljárás megindítása előtt a NAV az adósnak fizetési értesítőt küld, az abban megjelölt határidőben vagy akár azon túl is az adós fizetési kedvezményt vagy a végrehajtási eljárás méltányossági felfüggesztését kérheti - hívta fel a figyelmet a NAV.

Négyezren több mint kétszázmilliárddal tartoznak

A NAV negyedévente közzéteszi azoknak a nevét és elérhetőségét is, akik már huzamosabb ideje tartoznak az adóhatóságnak (és a velük szembeni követelést még nem nyilvánították behajthatatlannak).

A 180 napon keresztül folyamatosan fennálló 10 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkező magánszemélyek listáján (2020. június 30. állapot szerint) 2793 név olvasható, közülük 2051-en magánszemélyként, 703-an egyéni vállalkozóként halmoztak fel tartozást. Továbbá 39 olyan személy is nagyadós, akik a NAV adatai szerint nem rendelkeznek lakcímmel. Visszatérő név a listán Berki Krisztián tévés celeb, aki tavaly egy fiktív számlás ügyben beismerte bűnösségét a bíróság előtt.

A 180 napon keresztül folyamatosan fennálló 100 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkező szervezetek június végi listájára 1361 gazdasági társaság került fel, közülük két vállalkozás csődeljárás alatt van, 226 cég működik, a többi viszont már kényszertörlés, felszámolás vagy végelszámolás alatt áll - ami azt jelzi, hogy nem sok reménnyel kecsegtet a velük szembeni százmilliárdos nagyságrendű adótartozás behajtása.

A működő cégek között van Hajdú Péter műsorvezető és producer egykori műsorgyártó vállalkozása, a Frizbi Entertainment Kft., amely közvetve egy ukrajnai magánszemély nevére került, bár a hölgy később a Bors című lapnak úgy nyilatkozott, hogy nem ismeri Hajdút és nem tudja, hogy lenne cége. A Frizbinél a NAV 494 millió forint adóhiányt tárt fel. A cégnél 2016-ban adónyomozás indult, ami most nyár elején vádemeléssel zárult - értesült a Magyar Hang. A fővárosi főügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette és folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt emelt vádat a producer és társai ellen. A cég áfafizetési kötelezettségét csökkentette jogellenesen.

Továbbra is listán vannak a Magyarországon reklámadót nem fizető Facebook és Google írországi cégei, és az előadó-művészeti tao-támogatásokkal felpörgő Műhely Produkció Közhasznú Nonprofit Kft. is, aminél a NAV szabálytalan felhasználás miatt korábban 174 millió forint adóhiányt állapított meg.