Újabb alapélelmiszer drágulhat nagyot

A liszt átadási árát körülbelül 6 százalékkal, kilónként öt forinttal emelik, amit néhány malom már ebben a hónapban meglép, a Hajdú Gabona Zrt. pedig március elejétől növeli árait - mondta Lakatos Zoltán, a cég elnök-vezérigazgatója a Világgazdaságnak.

Legutóbb no­vember tájékán emelték áraikat a malmok, akkor 7-8 százalékos áremelést sikerült keresztülvinniük. Az akkori emelést az kényszerítette ki, hogy a malmi búza tonnánként 58 ezer forint körüli árra drágult, azóta a búzaár már a 62-63 ezer forintos szintnél tart. Ezt tetézi a 8 százalékos minimálbér-emelés és a 25-30 százalékos áramár-növekedés.

Az emelt lisztárak a teljes termékpályán hatnak majd, vagyis a pékek is feljebb srófolják az áraikat. A szakember szerint az új búza malmokba érkezésééig további drágításra már nem lesz szükség - írta a napilap.

Az ótermés drágulását az erős kereslet is magyarázza: Olaszország, Ausztria és Románia sok magyar búzát vásárolt, emellett a dunai hajózás beindulásakor újabb szívóhatás éri a magyar piacot, és Németországba is sok szállítmány megy majd. Jókora terméskiesés volt Franciaországban is, az ottani exportőrök az eredetileg francia búzára tervezett szállítási kötelezettségeiket importból kénytelenek fedezni, vagyis minden a búza árának emelkedése mellett szólt ebben a szezonban.