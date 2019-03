Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb bank vonul ki Magyarországról

A Banco Primus portugál tulajdonosa karácsony előtt döntött úgy, hogy megszünteti magyarországi fióktelepét - szúrta ki a Cégközlönyből az Mfor.hu.

A végelszámolás alatt portugál Banco Primus tulajdonosa 2018. december 20-án úgy döntött, hogy megszünteti magyarországi fióktelepét - írta a portál. Az erről szóló bejelentés a 2019. március 7-i a Cégközlönyben látott napvilágot.

A Banco Primus még nem sokkal a 2008-as válság előtt jelent meg Magyarországon. A portugál anyabank 2005-ben kezdte meg tevékenységét, részvényeinek 37 százalékát a francia piac akkori harmadik legnagyobb pénzintézeti csoportjához, a Groupe Caisse d'Epargne-hoz tartozó francia Crédit Foncier jegyezte le, 63 százalékát pedig portugál magánbefektetők, üzleti modelljét gépjármű-finanszírozásra és jelzálog-hitelezésre építette.

A társaság stratégiája páneurópai megjelenést tervezett, ennek jegyében 2007-ben alapította meg spanyol ingatlanhitelező leánycégét, majd ezt követően indultak hazánkban is. A fióktelepet 2007. december elején 62,5 millió forint jegyzett tőkével jegyezték be, a társaság alapításkori célja az volt, hogy középtávon a magyarországi autófinanszírozás ötödik legjelentősebb szereplőjévé váljon.

A nagy remények ellenére a Banco Primus magyarországi fióktelepe a bizonytalan makrogazdasági környezetre, a növekvő hitelezési kockázatra és a romló likviditásra hivatkozva 2011 november végén bejelentette, hogy december 20-tól leállítja hitelezését. Attól kezdve nem fogadott új ügyfeleket, kizárólag meglévő klienseit szolgálta ki.

A magyarországi bank mérlegfőösszege folyamatosan csökkent, a saját tőke mínuszba került, a portugál tulajdonosnak többször is pótbefizetést kellett végrehajtani - a Céginfo.hu adatai szerint 2010 decemberében, 2011 áprilisában és 2016 márciusában a Banco Primus S.A 1,4 milliárd, 393 millió, illetve 13 millió forint fizette be a negatív eredménytartalék ellentételezése végett. Emellett az MNB többször is fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki rá.