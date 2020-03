Újabb bankot bírságolt meg az MNB

Az MNB összesen 20,75 millió forint bírságot szabott ki a KDB Bankra a felügyeleti vizsgálata során feltárt hitelkockázat-kezelési, számviteli, adatszolgáltatási, betétbiztosítási, piac- és partnerkockázati, illetve az IT és IT-biztonsági területet érintő hiányosságok miatt, s kötelezte a hitelintézetet a jogsértések megszüntetésére. A feltárt problémák nem hordoznak rendszerkockázatot, nem veszélyeztetik a bank megbízható működését.

Az MNB ellenőrzési ütemterve keretében átfogó vizsgálatot folytatott a KDB Bank Európa Zrt.-nél (KDB Bank). Az MNB ennek során a 2016. szeptember 30-tól a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintette át.

Kiderült, hogy a hitelintézet vállalatirányítási rendszere - többek között a belső szabályzatokat és a javadalmazási politikát érintően -, a számviteli és adatszolgáltatási gyakorlata, valamint a Konszolidált Biztosított Betétesi (KBB) nyilvántartása nem felelt meg maradéktalanul a jogszabályi előírásoknak.

A hitelkockázat kezelése körében hiányosak voltak például a belső hitelekre, az átstrukturálásra, illetve az ingatlan-értékbecslésekre vonatkozó szabályzatának előírásai. A vizsgálat emellett számos hiányosságot tárt fel a bank piaci- és partner kockázatkezelése és a tőkeszámításhoz kapcsolódó szegmentálási területén is.

Az MNB eljárása során problémákat azonosított továbbá a hitelintézet informatikai és információbiztonsági működésében, egyebek közt elsősorban a kockázatok felmérése és kezelése, a sérülékenységek javítása, a katasztrófa helyzetekre való felkészülés, az informatikai biztonsági incidensek kezelése és a naplózást illetően. Mindezek alapján az MNB ma publikált határozatában a jogsértésekhez igazodó teljesítési határidő kitűzésével kötelezte a KDB Bankot, hogy a feltárt hiányosságokat szüntesse meg, s erről - a hitelintézet vezető testületei által is megtárgyalt belső ellenőri jelentés megküldésével - számoljon be. A jogsértések miatt az MNB összességében 20,75 millió forint felügyeleti bírságot is kiszabott a hitelintézetre - olvasható a közleményben.

A bírságösszeg meghatározásakor az MNB súlyosító körülményként vette figyelembe a feltárt számos jogsértés magas vagy jelentős kockázati besorolását. Enyhítő körülménynek számított ugyanakkor, hogy a hiányosságoknak nem volt hatása az ügyfelekre, a pénzpiacra, sem a pénzügyi intézményrendszer más tagjaira. A vizsgálat során a hitelintézet emellett együttműködő magatartást tanúsított, több problémát már a vizsgálat során dokumentáltan kiküszöbölt, mások javítását pedig megkezdte.