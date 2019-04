Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb csatát indít a Lidl

Új Lidl nyílik a Budapest melletti Solymáron, az Auchan, a Spar, az Aldi és a CBA közelében.

Lezárul a Lidl évekkel ezelőtt indult solymári projektje. A boltlánc legújabb egysége csütörtökön nyit a helyiek körében BASF-telepként emlegetett ingatlanon.

Solymáron már eddig is nagy volt a verseny a boltláncok között. Régóta itt van egy hipermarkettel az Auchan, az Aldinak, a CBA Prímának, a Sparnak is van boltja az ottani piacra most belépő Lidl közelében.

A Lidl egyébként nemrég adta át az alberfalvai egységét, az egyik legnagyobb konkurens, az Aldi boltja mellett. Az ottani bolt átadását évtizedes procedúra előzte meg. Erről ebben a cikkünkben olvashat részletesen.

(A címlapképen az albertfalvai Lidl látható.)