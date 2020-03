Újabb hitelválság fenyegeti a koronavírus miatt Magyarországot

Hiteltörlesztési moratóriumot javasolnak a civilek és a pártok is. Úgy tudjuk, a bankok is dolgoznak valamilyen áthidaló megoldáson a krízisbe került ügyfelek számára.

Sürgős intézkedésekre lehet szükség a bankokban hamarosan, vannak ugyanis olyan vállalkozások és családok, amelyek már az egészen közeli jövőben sem lesznek képesek törleszteni a hiteleiket, és fizetni az egyéb számlákat. A Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet azt javasolja a bankoknak, hogy a részletfizetések elmaradása esetén ne mondják fel a szerződéseket.

Három havi haladék

"Szeretnénk ajánlást megfogalmazni azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi rendkívüli helyzetben a hitelfelvevők esetleges késedelmes teljesítése miatt a bankok mellőzzék a kölcsönszerződések tömeges felmondását és szeretnénk, ha a hitelezők három hónapos fizetési haladékot, illetve halasztást biztosítanának az ügyfeleknek" - írják közleményükben.

Mivel a világjárványnak már érezhető gazdasági hatásai vannak, melyek közvetlenül érintik a hazai pénzügyi fogyasztókat is, számukra ebben az időszakban a részletfizetések pontos teljesítése nem lehetséges. Ezért a vis maior típusú helyzet kialakulásával a feleknek a megoldás érdekében jóhiszeműen együttműködni szükséges, valós segítséget jelenthet az ügyfelek és a bankok számára, ha a hitelezők részletfizetési halasztást, vagy csökkentett mértékű törlesztést engedélyeznek az ügyfeleknek.

Az egyesület elnöksége szerint, az általuk javasolt átmeneti intézkedésekkel elkerülhető a szerződések tömeges felmondása és a devizahitelezéshez hasonló humanitárius katasztrófa.

A pártok is moratóriumot javasolnak

Az Országgyűlés mai ülésén több párt is javasolta, hogy függesszék fel a hitelek törlesztését. Beszélt erről Szabó Tímea, a Párbeszéd képviselője, de a Z. Kárpáth Dániel jobbikos képviselő már múlt pénteken benyújtott a parlament elé egy határozati javaslatot a témában. A javaslat indoklásában Laura Castelli, olasz gazdasági miniszterhelyettes bejelentésére hivatkozik, amely arról szólt, hogy egész Olaszországban felfüggesztették a jelzáloghitelek törlesztését.

A Napi.hu úgy tudja, a bankok maguk is tisztában vannak azzal, hogy bizonyos céges és lakossági ügyfélkör hamarosan fizetési nehézségekkel szembesül majd, és pandémiás válságcsomagokon dolgoznak a nehéz időszak áthidalására. Ugyanakkor azt is szeretnék elkerülni, ha azok az ügyfelek is felfüggesztenék vagy megtagadnák a hitelek visszafizetését, akik egyébként képesek lennének a törlesztésre, hiszen a bankszektor helyzetének szükségtelen nehezítése tovább mélyítené a válságot.