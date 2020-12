Újabb lépéssel közelebb a magyar MotoGP-versenypálya

A Hajdúnánás melletti MotoGP versenypálya- és sportkomplexum tervezésére írt ki tervpályázatot a Kelet-Magyarországi Versenypálya Kft. A bírálóbizottság elnöke Kósa Lajos lesz.

Az uniós közbeszerzési közlönyben megjelent felhívás szerint a pályázóknak az autó- és motorsport versenypálya, továbbá a hozzá kapcsolódó multifunkciós autó és motorsport komplexum területének - közlekedésének, kiszolgálásának és létesítményeinek - megtervezése a feladatuk. A megközelítőleg 500 hektár területen elhelyezkedő létesítmény több pályát és az ezekhez kapcsolódó épületeket, kiszolgáló létesítményeket és azokat ellátó területeket foglal magában. A versenypálya nyomvonala: 4,4 kilométer, a főépület 10 ezer négyzetméteres. A főlelátókon 12 ezer, míg a másodlagos lelátókon 15-20 ezer néző foglalhat helyet. A parkolóban 25 ezer autónak lesz hely.

Pályázni jövő év február 19-ig lehet. A díjazásra nettó 30 millió forint fordítható, a legmagasabb díj 10 millió, míg a legalacsonyabb 4 millió forint. A megvétel legkisebb összege 1,5 millió forint.

A bíráló bizottság elnöke Kósa Lajos, fideszes országgyűlési képviselő, volt debreceni polgármester. A társelnök (akit a Magyar Építész kamara jelölt) Kováts András. Tagok még Finta Sándor (építész), Gábor István (építész), Marosán Andrea (település tervező), Balogh Balázs (építész), és Tüske Zsolt (közlekedés építőmérnök). A társelnökön kívül minden tagot az ajánlatkérő jelölt.

A Napi.hu júliusban közölte, hogy a kormány két társaságot is létrehozott a magyar MotoGP rendezésére és meghatározta a jogdíjat is, amely meghaladja az évi 3 milliárd forintot. A pálya üzemeltetését a 100 százalékban állami tulajdonú gazdasági társaság - a Kelet-Magyarországi Versenypálya Kft. - látja el. Ennek a jegyzett tőkéje 3 millió, míg a tőketartaléka 100 millió forint lesz. Ennek a cégnek a tulajdonosa pedig a HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség átnevezésével létrehozandó Valor Hungariae Zrt. lesz. Ennek az alapítása is 103 millió forintba kerül.

A Dorna Sports S.L. MotoGP versenysorozattal kapcsolatos kizárólagos jogaira tekintettel, a 2023-as jogdíjra a kormány a 9 millió 450 ezer eurót irányzott elő (ez mai árfolyamon mintegy 3,5 milliárd forint). A következő években a jogdíj évi 5 százalékkal növekedhet.

Az építés előkészítését az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. végzi. A határidő ez év vége. A motoros versenypálya beruházása, amely a pályaépítés mellett kiterjed a kiszolgáló létesítmények, tréningközpont, konferenciaközpont, szálloda építésére is, 65 milliárd forintba kerül.