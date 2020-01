Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb NER-kedvenc pályázik az MNB pénzére

A West Bau Hungária is pályázhat a Magyar Nemzeti Bank (MNB) növekedési kötvényprogramjában (NKP) olcsó finanszírozásra. A kormányhoz közelálló cég éppen csak átcsúszott a hitelminősítésen.

Megkapta a B+-os minősítést a Scope Ratingsnél, így pályázhat a MNB kötvényprogramjában finanszírozásra a West Hungária Bau (WHB) is. Az építőipari cég éppen csak teljesítette az elvárást, a programba kerüléshez minimálisan szükséges B+ minősítést kapta meg.

A győri cég azzal érdemelte ki a B+-os minősítést, mert a piaci átlagnál nyereségesebben működik, és a likviditása is rendben van. A piaci pozíciója és ismertsége alapján képes arra, hogy hozzájusson külső forrásokhoz és garanciákhoz. Európai összevetésben viszont kicsinek számít a cég, és a gazdasági ciklusokhoz is nehezebben alkalmazkodhat. Az is gyengíti a hitelképességét, hogy gyenge a földrajzi divezifikációja, főleg csak Magyarországon jut hozzá merendelésekhez.

Nagyon függ az államtól

Azt is kiemeli a minősítés, hogy a cég megrendelői köre koncentrált, ami kockázatossá teszi a céget. Igaz, a nagy megrendelők között jó hitelminősítésűek is vannak, mint például a magyar állam. A cég jövője komoly mértékben függ az állami megrendelésektől, amelyek kifutása után maradó lyukat nem lesz könnyű betömni. Szintén erősen ki van téve a társaság a jelenleg túlfűtött magyarországi építőiparnak.

A WHB kifejezetten kormányközelinek tartott cég. A budai vár felújítási munkálatainak nagy részét rájuk bízták, a többször is átadott Várkert Bazár felújítása is a milliárdos Paár Attila érdekeltségébe tartozó cég feladata volt. A cég részt vett a Puskás Aréna felújításában, az Operaházéban is, de paksi lakatosüzem és börtönkórház is volt az elmúlt időszak projektjei között.

Több mint 186 milliárd forintot költött el a Növekedési Kötvényprogram (NKP) keretében 2019 végéig az MNB. A megemelt keret most már 450 milliárd forint, és a WHB-n kívül még más kormányközeli cégek is pályázhatnak rá. A Jászai Gellérthez és Mészáros Lőrinchez köthető 4iG és az első világháborús megemlékezések koordinálásáért felelős kormánybiztos, Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó BIF Nyrt. is bejelentkezett a programba.

Sok a NER-közeli cég

A sikeres kibocsátáson túlesett vállalatok között feltűnően sok a kormányközeli, vagyis a Nemzeti Együttműködés Rendszerében (NER) jól lavírozó vállalkozás. Garancsi István cége, a Market Építő Zrt. például 20 milliárd forint értékben bocsátott ki hitelpapírokat, ebből 13,92 milliárd forintnyi van az MNB-nél. A szintén kormányközelinek tartott Szíjj László érdekeltségébe tartozó Duna Aszfalt Zrt. 30 milliárdos kötvénypakettjéből 18,312 milliárd került a jegybankhoz.

A Mészáros Lőrinc nagyvállalkozó cégbirodalmát összefogó Opus Global Nyrt. is túlesett októberben egy 28,6 milliárd forintos kötvénykibocsátáson, a tízéves hitelpapírokból 17,3 milliárdnyit vásárolt meg a jegybank. Az Appeninn Nyrt. ingatlanos cég legnagyobb tulajdonosa a miniszterelnök vejéhez. Tiborcz Istvánhoz köthető BDPST Zrt. Az éppen csak B+ minősítésű társaság 20 milliárdos kibocsátásából 13,95 milliárdnyi van a jegybanknál.

Bárány László debreceni élelmiszeripari vállalkozó is jó viszonyt ápol a kormányzattal, az érdekeltségébe tartozó Baromfi-Coop Zrt. összesen 28,5 milliárd forintnyi kötvénykibocsátáson van túl, ebből 17,7 milliárdot vett meg az MNB. A B+N Referencia Zrt. is kormányközelinek tartott vállalkozás, amelyet Rogán Antal miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszterhez és Tombor András vállalkozóhoz kötnek. A B+N 10 milliárdos kibocsátásából a maximális 7 milliárdot tárazta be a jegybank.