Újabb, rákkeltő vegyülettel szennyezett szezámot találtak a boltokban

A BiOrganik Kft. etilén-oxid szennyezettség miatt kivonta a forgalomból és visszahívta a 250 grammos kiszerelésű Naturmind fekete szezámmag nevű termékét - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az MTI-vel.

A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy a 2021.02.28. minőségmegőrzési idővel rendelkező, J412 tételszámú terméket ne használják, ugyanis a szennyezett termékek hosszútávú és rendszeres bevitele növelheti a daganatos megbetegedések kialakulásának esélyét - írja a hatóság.

Az etilén-oxidot a WHO és az EU is emberen bizonyítottan rákkeltő vegyületnek sorolta be.

A múlt héten szezámolajat vontak ki a forgalmazásból etilén-oxid szennyezettség miatt: a Clearspring Bio szezámolaj (Organic Sesame Oil) és Bio pirított szezámolaj (Organic Toasted Sesame Oil) terméket hívta vissza a forgalmazó Sunrice Makrobiotica Bt.