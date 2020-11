Újabb szereplőket hozhat helyzetbe a kormány

A kormányhoz közeli munkaerő-közvetítő cégek járhatnak jól azzal a változtatással, amelyben a munkaügyi központok álláskeresést segítő szolgáltatásait kiszerveznék ezekhez a vállalkozásokhoz.

Kiszerveznék a piaci szektorba a munkaügyi központok álláskeresést segítő szolgáltatásait egy nemrég benyújtott törvényjavaslat szerint - írja a Népszava. Bár első olvasatra több, a dolgozók számára előnyös rendelkezést is tartalmaz a tervezet, a legjobban valószínűleg a nemrég a kormány stratégiai partnerévé emelt munkaerő-közvetítő cégek járnak majd.

Ezek állami és uniós támogatásokhoz juthatnak hozzá és betekinthetnek fontos adatbázisokba. Hogy mely cégek lesznek ezek a szerencsések, arról pedig a kormány dönt majd, mint ahogyan arról is, mi minősül foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásnak, és milyen támogatások járnak majd, milyen feltételekkel.

Jelenleg a munkáltatók az üres álláshelyeiket alig jelentik be a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnak (NFSZ), leginkább csak - a törvényi minimumnak eleget téve - a csoportos létszám-leépítéseket közlik. Nem kapnak ugyanis ezen az úton olyan képességű és képzettségű közvetített munkavállalókat, akiket alkalmazni tudnának. Az állás nélküli munkavállalók is csak legvégső esetben jelentkeznek be a munkaügyi központokba. A valódi munkaerő közvetítést mindkét fél a profitorientált munkaerő-közvetítő cégektől várja - sorolta a problémákat Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke.

A változtatásra szerinte is szükség volna, csak épp nem úgy, hogy a kormány profitorientált cégekre bízza ezt a tevékenységet. Ehelyett a munkaügyi központok szolgáltatásain kellene javítani a civil szervezetek vagy a szakszervezetek bevonásával.