Újabb változás jön a fizetésben

A CIB Bank keddtől elérhetővé tette a CIB Visa Inspire kártyával rendelkező ügyfelei számára az Apple Pay szolgáltatást, amely nemcsak egyszerű és biztonságos, de minden eddiginél gyorsabb és kényelmesebb mobilfizetési módot biztosít - adta hírül a pénzintézet.

Az Apple Pay lényege a biztonság, a személyes adatok védelme. Az e szolgáltatással használt bankkártya tényleges kártyaszámait sem a készülék, sem az Apple szerverei nem tárolják. A program egy egyedi azonosítót (Device Account Number) rendel a kártyához, amelyet titkosított formában, biztonságosan tárol a készülék biztonsági moduljában (Secure Element). Minden tranzakció engedélyezése egyedi, alkalmanként változó biztonsági kód alapján történik - adta hírül a CIB Bank.

Az Apple Pay egyszerűen beállítható, és aktiválásakor a bankkártyák minden előnye továbbra is elérhető a felhasználók számára. Az üzletekben az Apple Pay az iPhone SE, iPhone 6 és újabb készülékek, valamint az Apple Watch óra segítségével is használható.

Az Apple Payt elfogadó alkalmazásokon és weboldalakon keresztül egyszerűen lehet online vásárolni a Touch ID segítségével, vagy iPhone X-en az oldalsó gomb kétszeri megnyomásával a képernyőre nézve Face ID arcazonosítással. E szolgáltatással nem kell hosszú számlanyomtatványokat kitölteni, vagy újra és újra begépelni a szállítási és számlázási adatokat. Termék vagy szolgáltatás mobilalkalmazásról vagy Safariról történő kifizetésekor az Apple Pay az iPhone 6 és újabb telefonokon, iPhone SE, iPad Pro, iPad (ötödik generációs), iPad Air 2 és iPad mini 3 készülékeken, valamint ezek újabb modelljein működik.

Ezenkívül a 2012-ben vagy azután bevezetett, macOS Sierra operációs rendszerrel működő Mac számítógépről is intézhető a fizetés, amelyet ezután iPhone 6 vagy újabb készülékről, illetve Apple Watch okosóráról, vagy az új MacBook Pro-ra telepített Touch ID-val lehet visszaigazolni.

A magyarországi bankok idén májusban indította el az Apple Pay szolgáltatást az OTP Bank a Mastercard és Maestro kártyával rendelkező ügyfelei számára. Majd a versenytársak is beindultak. Július elején az Erste Bank és a Gránit Bank is elindította az iPhone-os ügyfelei számára az új fizetési platformot. Emellett a nyáron is a Revolut is elérhetővé tette a magyar ügyfeleinek.