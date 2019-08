Újabb vízerőművet modernizál az ALTEO

Egy év alatt patinás épületként rekonstruálódik egy borsodi falu egyetlen ipari műemléke, mely 21. századi technológiát is kap, azzal állhat vissza a termelésbe. Mindent az üzemeltető fizet.

Leállították a 116 éves Gibárti Vízerőművet. A Trianon előtti Magyarország legrégebbi, máig épen maradt vízerőművét teljeskörű, egy évig tartó nagygenerál alá vette az üzemeltető ALTEO Nyrt. A Hernádra épített kétturbinás erőmű a több mint 1,1 milliárd forintos beruházás végén kívül-belül felújítva, technológiailag modernizálva állhat majd vissza a termelésbe.

Augusztus elsején, az eredeti terveknek megfelelően végrehajtott rendszerleállás gépészeti teendőit Szakács István, a villamos feladatokat Aczél Zoltán végezte el. Előbbi 39 év itteni szolgálat után, idén januárban ment nyugdíjba, utóbbi, "csak" 32 éves gibárti történelem tanúja, és még aktív dolgozó. A berendezések leállításánál is szokatlanabb volt, hogy milyen sokan akartak mindennek a szemtanúi lenni. Mindez azonban érthető, hiszen az Erőművet az elmúlt több mint 100 févben a helybeliek megszerették és a gibárti élet része lett.

A helytörténeti források szerint a falu végét jelentő Hernád folyó kanyarulatának földrajzi adottságát kihasználva, 1902-ben a környékbeli birtokos, Harkányi báró kezdett az erőmű megépíttetésébe. Az itt megtermelt áramot akkor a környék villamosítására, illetve mezőgazdasági és ipari célokra használták fel. A Gibárti Vízerőmű eleinte párhuzamosan dolgozott a Jajhalmán működő kisebb, gőz hajtotta erőteleppel, de aztán "magára maradt" - így dolgozik majdnem egyfolytában több mint 116 éve. Jól lehet, 1968-ban a rendszer nagy karbantartása során hónapokig állt, és a jobb kapacitáskihasználást és hálózatra illeszthetőségét is szolgálva, technikai ráncfelvarráson is átesett a rendszer (például nagyobb frekvencia, feszültség és forgási sebesség lett a rendszer jellemzője), a gépek gyakorlatilag mindezidáig ott álltak, és pontosan ugyanúgy dolgoztak, ahogyan azt az 1903-as indításkor tették.

"Az augusztussal megkezdett rekonstrukciós munkálatok célja a hosszú távon fenntartható és biztonságos működés, ami a 2005-ben műemlékké nyilvánított épületben nem is olyan egyszerű feladatsor" - magyarázza Kozák Csaba, aki maga is 28. évét tölti itt, és jelenleg az ALTEO által üzemeltetett gibárti és a felsődobszai vízerőmű üzemviteli és műszaki vezetője. A régi gépegységek kikerülnek a helyükről, lebontják, kiszerelik a részegységeket; a turbinakamrából a Ganz Vagon és Gépgyár eredeti turbináit is, amit a beépítése óta senki sem látott egészben. De kikerül a hajtómű, a generátor és a rendszert szabályozó egyedileg épített berendezés is. Ami a méretet, elsősorban a tömeget illeti: a gépek szétszerelése után, elemenként, daruval emelik majd ki az épületből a nehéz darabokat. Kozák Csaba elárulta: amikor a turbinát a generátorral összekötő tengely csapágyfedelének felét megpróbálták négyen megemelni, a "van benne anyag" kifejezés számukra is új értelmet nyert. A fődarabok egyébként sem férnek ki az üzem ajtóin vagy ablakain, a tetőt pedig a rekonstrukció során amúgy is felújítják.

A régi berendezés gépegységei egy-egy gépalapra kerülnek, letisztítják, majd összeszerelik és újra átfestik azokat. Az egyik lehetséges megoldást az jelenti, hogy a két gép az erőmű két oldalán lesz majd kiállítva. Az is alternatív megoldás lehet, hogy az egyiket a település főterén állítják ki - e szándékát a település polgármestere már jelezte, jelenleg a műemlékvédelmi engedélyek megszerzésén dolgoznak.

A beruházást a gépek elöregedése indukálta,, de szempont volt a kapacitásduplázás és a hatékonyságnövelés is. Ami a matuzsálemek helyére kerül, technológiailag sem kisebb látványosság a történelmi korú elődjénél. A KÖSSLER egy teljesen új, egyedileg gyártott berendezését ét építik majd be a régi helyére. "Így miközben kívülről csak annyi látszódik majd, hogy felújították az épületet, és az stílusában továbbra is a XX. század elejét idézi majd az ablakaival és ablaknyitóival is, belülre a 21. század költözik" - mondta a műszaki vezető. Kozák Csaba szerint az új turbina, új generátor, új szabályzómű mellett az üzemelés szempontjából sem elhanyagolható, hogy jövőre egy jobb hatásfokú termelési lánc működik majd Gibárton.

A Gibárti Vízerőmű jelenleg az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. tulajdona. Az ÉMÁSZ Nyrt. és a 2015 májusa óta az ALTEO Csoport tagjaként működő Sinergy Kft. által 2004-ben megkötött - azóta többször módosított - szerződések alapján az ALTEO Csoport jelenleg mint bérlő és üzemeltető vesz részt a vízerőmű működtetésében. A beruházást követően a felújított berendezések az ALTEO tulajdonába kerülnek. Az ALTEO elkötelezett a megújuló energiaforrások hasznosítása iránt, megújuló energiaforrásokat hasznosító portfóliójának kapacitása mostanra elérte az 55 megawattos teljesítményt. A vízerőművi felújítás sem ismeretlen terep az ALTEO számára. A Gibárti Vízerőműtől 11 kilométerre lévő Felsődobszai Vízerőművet egy hasonló, 900 millió forintos beruházás keretében, a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) támogatásával újították fel az évtized elején.

Nagyobb teljesítménye is lesz a vízerőműnek: az eddigi 2x250 kW termelőkapacitás helyébe 2x482 kW kerül. Az erőmű működését is modernizálják; Felsődobszára kerül a berendezések távfelügyelete, ahol a két erőműre állandó személyzet ügyel majd. A jelenleg 5 fővel üzemelő gibárti telepen az automatizálás ellenére is szükséges az emberi jelenlét, mivel a folyószabályozási és uszadék kezelési feladatok ezt továbbra is igénylik.

A gépészeti felújítással kapcsolatban úgy számol a beruházó ALTEO, hogy az legalább 35 évvel megnöveli majd az erőmű élettartamát. Úgy számolnak, hogy a közel 1 MW, gyakorlatilag folyamatos teljesítménykihasználás éves szinten 5500-6000 háztartás villamos energiafogyasztásának megfelelő energiát termel majd, ami mintegy 70 százalékos teljesítménynövekedés jelenthetne. A Gibárti Vízierőmű az ÉMÁSZ Nyrt. hálózatába csatlakozik és a rekonstrukciós munkák befejeztével újra ide szállítja majd be a termelését. Tiszta zöld energiatermelőként az Energiahivatal 15 évig a Megújuló támogatási rendszer keretében támogatja, az Erőművet és a termelt villamos energiát az ALTEO csoport leányvállalata, a Sinergy Energiakereskedő értékesíti.

A cikk megjelenését az ALTEO támogatta.