Újdonság az MKB-nál - bejelentést tett a bank

Az Apple Pay mobilfizetési szolgáltatás mától az MKB Bank ügyfelei számára is elérhető - adta hírül a pénzintézet.

A fizetéshez az ügyfélnek egyszerűen csak a kártyaelfogadó terminálhoz kell érinteni iPhone-ját vagy Apple Watch okosóráját. Az ügyfelek emellett iPhone-nal, iPad-del és Mac számítógéppel is fizethetnek az Apple Pay-t elfogadó applikációkon belül és az interneten is anélkül, hogy felhasználói fiókokat kellene létrehozniuk, vagy többször be kellene gépelniük szállítási és számlázási adataikat.

Az Apple Pay segítségével könnyen fizethet többek közt ételrendelések során a házhoz szállított élelmiszerekért, internetes vásárlások alkalmával, illetve tömegközlekedésen vagy parkolás során is. Sőt ez a megoldás az Apple Watch-on elérhető alkalmazásokban történő fizetésre is használható.

A szolgáltatás beállítása egyszerű, pár lépés után már használhatja is készülékét fizetésre. Ehhez nem kell mást tennie csak iPhone-ján megnyitni a Wallet alkalmazást, majd megérinteni + jelet, és az utasításokat követve hozzáadni MKB bankkártyáját az alkalmazáshoz. Miután hozzáadta kártyáját iPhone, Apple Watch, iPad vagy Mac készülékéhez, rögtön használhatja is az Apple Payt fizetésre, és természetesen továbbra is jogosult marad MKB bankkártyáihoz járó kedvezményekre és előnyökre - közölte az MKB Bank.

Az Apple szolgáltatása már elérhető egy ideje a CIB, az Erste, a K&H, az OTP és a Raiffeisen Bankoknál, valamint a magyar ügyfelek a Curve, a Revolut, a Transferwise és a Monese rendszerein keresztül is használhatják.