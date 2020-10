Újdonság érkezik az Auchan gyümölcs- és zöldségrészlegén

Az Auchan arra törekszik, hogy a beszállító partnerei termékeinél, illetve az áruházakban is csökkentse az egyszer használatos, műanyag csomagolóanyagokat. Október elejétől pedig új lehetőséget kínál: ezentúl háromféle, környezetbarát csomagolóeszköz érhető el a gyümölcs- és zöldségrészlegen - írja közleményében az üzletlánc.

Az Auchan az európai törvényben megszabott határidő előtt, már áprilistól kivezette az egyszer használatos műanyagokat a termékkínálatából, így a műanyag tányérok, szívószálak, fültisztító pálcikák helyett már csak olyanokat kínálnak, amelyek fából, papírból, cukornádból vagy bambuszból készülnek.

Az áruházakban már elérhetők a bevásárló kartondobozok, illetve a mosható szilikonfedők is, amelyek a tejtermékeknél használhatók.

Ezek mellé érkeznek most a környezetbarát, többször használatos, könnyen tisztítható, egyszerre hat termék tárolására is alkalmas gyümölcs- és zöldségtáskák; a mosható, három darabos, könnyen szállítható retasakok; illetve a 100 százalékban lebomló, biológiai alapanyagokból készült, házilag is komposztálható zacskók. Az újonnan érkező csomagolási eszközök megtalálhatók a gyümölcs- és zöldségrészlegen a fa displayeken, illetve a zölddel jelölt állványokon.

Októbertől változik a termékek lemérése is az összes Auchan-áruházban, ugyanis minden esetben a vásárló maga döntheti el, hogy a már megszokott lehetőséget választja az egyszer használatos műanyagzacskóval, vagy esetleg a sokkal környezettudatosabb alternatívák mellett teszi le a voksát. A mérésnél külön gomb segíti a vásárlót, ha a fenntarthatóbb megoldást választja, de lehetőség lesz a csomagolásmentes mérésre is, amelynél akár a mosható tasakok alkalmazhatók.