Újdonsággal rukkolt elő a Spar

Bővíti termékkörét új, környezetbarát, a háztartások hulladékcsökkentését segítő eszközökkel a Spar Magyarországon.

A vállalat a fenntarthatóság jegyében számos olyan új csomagolástechnikai újdonságot vezetett be üzleteiben, amelyek révén kevesebb eldobható műanyag hulladék keletkezik a háztartásokban. Ezúttal pedig megvásárolható, az élelmiszerek tárolására és csomagolására alkalmas termékeket dobnak piacra: az Interspar hipermarketek kínálatában az 1 és 1,5 literes kiszerelésben kapható szilikon tárolótasak jelenik meg, amely erős, tartós védelmet jelent a benne tárolt élelmiszereknek.

Az flexibilis fedőbetéttel felszerelt, légmentesen zárható, tisztítható ételtároló tálca pedig újrafelhasználható és környezetbarát megoldás szeletelt sajtokhoz és felvágottakhoz. Ezzel csökkenthető, vagy akár ki is váltható a műanyag fóliák és nejlonzacskók használata. A 3 darabos, különböző méretű, szettben kapható a méhviaszból készült kendő környezetbarát csomagolóanyag szendvicsekhez, zöldségekhez és gyümölcsökhöz.

"A fenntarthatóság szellemiségében az elmúlt időszakban számos újdonságot vezettünk be az hálózatunkban. Örömmel mondhatom, hogy ezek a vásárlóink körében is pozitív fogadtatásra találtak. Ilyenek például a többször használatos, környezetbarát zöldség-gyümölcs, valamint pékáru tasakok, vagy a szilikon zárófedelek. Most pedig újabb környezetbarát termékeket mutattunk be, amelyek reményeink szerint ugyanolyan közkedveltek lesznek, mint a korábbiak" - mondta Maczelka Márk a Spar kommunikációs vezetője a közlemény szerint.