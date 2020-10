Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újít a KFC és a McDonald's, de a sajtburger-pizzát megússzuk

A McDonald's új péksüteményekkel rukkol elő reggeli menüi mellé, miközben a Kentucky Fried Chicken a népszerű szószának receptjén és nevén is változtatott. Az amerikai piacon a Papa John's pedig előrukkolt a pizzajellegű sajtburgerrel. Előbbi kettő várhatóan a magyar éttermekbe is hamar elér majd, de utóbbi lánc bár szeretne, egyelőre nem jelent még meg Magyarországon. Érdekesség, hogy budai éttermük így is van.

A Kentucky Fried Chicken az egyik védjegyévé vált mártást, a "Finger Lickin 'Good" szószt változtatta meg, amit mostantól póriasan csak KFC szósznak hívnak mostantól. Ennek oka, hogy a járványhelyzetben, amikor naponta hívják fel az emberek figyelmét a higiéniai előírások fontosságára, nem jó üzenet, ha úgy hívnak egy mártást, hogy "ujjnyalósan" jó. Újabb nagy amerikai gyorsétterem-lánc törne be a magyar piacra

A koronavírus miatt vált szlogent a KFC Az új recept a lánc szerint "édesebb, markánsabb keverék egy leheletnyi füstösséggel". A KFC közölte, hogy a recept 50 változatát tesztelte, mielőtt rátalált volna erre, amely a pandémia előtt alakult ki. A többi szószukon is változtattak egy kicsit - írja a CNN Business. A Mcdonald's a McCafe termékek mellé hozott be egy új péksüteményes termékcsaládot: jön a bundásalma, a fahéjas tekercs és egy áfonyás muffin. A termékek bár valószínűleg reggel fogynak majd a legjobban, várhatóan egész nap megvásárolhatók lesznek. A Papa John's amerikai pizzérialánc tavaly novemberben jelentette be, hogy szívesen nyitna éttermeket Magyarországon, de mindeddig egyetlen helyet sem nyitottak. Így még nem, talán a jövőben majd a magyarok is kipróbálhatják a pizza-sajtburgert. Az új étel lényege, hogy a pizzatésztát félbehajtva csinálnak egy fűszerezett marhahúst, sajtot, savanyúságot és jellegzetes burger szószt tartalmazó pizzát. Egyelőre ez csak december 27-ig kapható az éttermekben, de később az állandó kínálat része is lehet.

Marketing Így néz ki a két gyorsétel szerelemgyereke.Marketing A Papa John's láncnak amúgy van egy budai étterme, csak éppen nem a magyar fővárosban, hanem a Texas állambeli Buda városában.