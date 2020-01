Újít az Ikea: 2020-tól már a kispénzűek is megtalálják a számításukat

Az Ikea Magyarországon a tavasz folyamán indítja el a "Bútorok második élete" nevű szolgáltatását: ennek keretében vevőitől visszavásárolja azokat a bútorokat, amelyekre már nincs szükségük, majd azokat átvételi áron továbbértékesíti. Emellett átformálja eddig megszokott kereskedelmét és négy 'non branded' átvételi pont megnyitását tervezi hazánkban, amelyet külső cégek fognak üzemeltetni - hangzott el sajtótájékoztatón.

Az Ikea Magyarország 2019-ben látványos, 20,5 százalékos árbevétel-növekedést produkált, így forgalmát 90,3 milliárd forintra tornászta fel. A három itteni áruházba összesen több mint 6,7 millió látogató érkezett, akik közül 3,5 millióan vásároltak is. A magyar vásárlók 37,1 millió terméket vettek meg és átlagosan 21 783 forintot költöttek vásárlásonként - sorolta a bútoráruház-lánc eredményeit Mounia El Hilali, az Ikea - cseh, szlovák és magyar piacért felelős - regionális kereskedelmi vezetője.

Elmondta, hogy a jelenleg 1359 munkatársat foglalkoztató magyar leány tavaly több mint 1,7 milliárd forint értékben fejlesztette áruházait. Az online vásárlás iránti fokozott érdeklődésnek köszönhetően az Ikea webáruháza 285,5 százalékkal növelte forgalmát 2019-ben. (Az online bolt egyébként 2018 februárjában startolt el.) A webes kereskedés során az átlagos költés 68 435 forintot tett ki.

Az Ikea éttermek és bisztrók üzletága tavaly Magyarországon 4 millió vásárlót szolgált ki. A fő sláger a húsgolyó volt, amelyből egy év alatt 1 millió darabot értékesítettek.

Bármikor vissza lehet majd vinni a bútort

A vállalat Magyarországon 2020 tavaszán fogja elindítani, a több nyugat-európai országban már évek óta működő a "Bútorok második élete" nevű szolgáltatását. A társaság fenntarthatósági céljaihoz illeszkedő megoldás keretében a vevőktől visszavásárolják azokat az Ikea-bútorokat, amelyekre már nincs szükségük, a termékeket pedig visszavásárlási áron értékesíti újra a leértékelt árú termékek részlegében (FYND). Az újraeladott, használt bútorokra pedig egy év garanciát adnak majd - ismertette Vladimír Vísek, az Ikea regionális fenntarthatósági vezetője.

A szlovákiai tapasztalatok szerint a visszavett bútorok átlagosan mindössze másfél napot állnak az üzletekben, így igazoltan nagy a vevői igény rájuk. A bútorokat természetesen el is lehet adományozni, vagy alkatrészenként visszaadni az üzletlánc számára, ha pedig továbbra is igényt tartunk rájuk, akkor rendelkezésre áll az üzletekben a még kevesek által használt javítóműhely is - figyelmeztetett.

A nyugaton már szintén futó bútorbérlési szolgáltatás azonban a régióban egyelőre csak Csehországban érhető el, ahol kísérleti jelleggel az Ikea for Business vásárlói számára kínálják a szolgáltatást.

Az idei tervek között szerepel többek között az új, non branded átvételi pontok nyitása négy városban: Pécsett, Veszprémben, Kecskeméten és Debrecenben. Továbbá a budaörsi és a soroksári áruházak után a budapesti Örs vezér téri áruháznál is létrehoznak egy önkiszolgáló csomagátvételi pontot. Ezeken csomagmegőrző szekrényeket helyeznek el, ahol az online megvásárolt árucikkeket - akár egy komplett konyhabútor szettet is - át lehet majd venni. Hat különböző méretű locker közül lehet majd választani, a vásárlók tehát kis méretű termékeket és nagyobb megrendeléseket is kérhetnek majd ide. A vevők a hét bármely napján, a nap bármely órájában elvihetik innen a megrendelt termékeket, nem kell bemenniük az áruház területére, és nem kell várakozási idővel sem számolniuk a csomagátvételi pultnál.

Szintén újdonság lesz 2020-tól, hogy az áruházakban lakberendezési konzulensek segítenek majd a vásárlásban.