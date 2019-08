Újjáéledt és virul az Antik and Art Budapest

Több mint tíz év kihagyás után idén márciusban, Antik and Art Budapest néven újjáéledt az Antik Enteriőr kiállítás és vásár. A rendezvényen a magyar műtárgypiac legnevesebb szereplői állítottak ki. Novemberben és jövő márciusban jön a folytatás. Az eseményről és tervekről beszélgettünk Tausz Ádámmal a régi Antik Enteriőr és az új Antik and Art megálmodójával és tulajdonosával.

Axioart , 2019. augusztus 30. péntek, 12:49 Fotó: Pixabay - A kép illusztráció.

- Hogy értékelnéd a tavaszi Antik and Art Budapestet?

- Több szempontból is nagyon sikeres volt a rendezvény. Egyfelől szinte a teljes hazai műtárgypiac képviseltette magát a négynapos Antik and Art Budapesten. Hosszú szünet után ismét volt egy olyan rendezvénye Budapestnek, ahol a képzőművészeti profilú galériák mellett a régiségkereskedők is kiállíthattak. Fontosnak tartjuk, hogy a régiségkereskedőknek is legyen fórumuk, seregszemléjük, ahol megjelenhetnek és a bemutatáson kívül értékesíteni is tudják a műtárgyaikat. Másfelől az eseményt szép látogatószámmal zártuk, akik nemcsak nézelődtek, hanem vásároltak is. Az érdeklődők nagy része ki volt éhezve arra, hogy megnézzen egy ilyen kiállítást és lenyomatot kapjon a magyar műtárgypiac helyzetéről.

- Amikor pénteken végigsétáltam a kiállításon, láttam, hogy a műtárgyak és műalkotások nagy része már gazdát cserélt.

- A kiállítást megelőző szerda esti fogadáson rengeteg gyűjtő vett részt. A gyűjtők nagy része már itt lecsapott a kiszemelt műtárgyra és műalkotásra. Sok gyűjtő csütörtökön, a rendezvény első napján kilátogatott és vásárolt is. A legértékesebb műtárgyak szerdán és csütörtökön keltek el. Szombaton és vasárnap inkább a családok és érdeklődők látogatták a rendezvényt, akik szintén vásároltak, de kevésbé tudatos gyűjtők.

Anti and Art Budapest

- Az Antik and Art Budapesten nagy hangsúlyt fektettetek az edukációra is. Mesélnél az előadásokról?

- A műgyűjtés generációkon átívelő, értékteremtő szerepére akartuk felhívni a figyelmet. Az előadások programját Serfőző Krisztina állította össze. Mivel az előadások témája izgalmas volt, így nemcsak a gyűjtők, hanem a téma iránt érdeklődők is élvezettel hallgatták az eladókat.

- Miben volt más az Antik and Art Budapest mint az Antik Enteriőr?

- Az első Antik Enteriőr kiállítást 1994-ben szerveztük meg, aki kiállítóként szerepelt ott és idén az Antik and Art Budapesten is részt vett azt mondta, hogy a hangulat szerencsére nem változott. Az látogatók izgatottan vásároltak, kötetlenül beszélgettek, érdeklődtek és szerencsére jól is érezték magukat.

Antik and Art Budapest

- Lesz folytatása az Antik and Art Budapestnek?

- A II. Antik and Art Budapestet 2020. március 5. és 8. között rendezzük meg a Millenárison. A régi kiállítóink már vissza is jeleztek, hogy ezen az eseményen is részt vesznek. Jövőre a galériaszintet is megnyitjuk, így körülbelül 20 új galériának és régiségkereskedőnek tudunk még helyet biztosítani. A II. Antik and Art Budapesten 50-55 kiállító vesz majd részt. Ismét lesznek előadások, játszóház és étterem is települ ki a rendezvényre. Jövőre is szeretnénk jótékony eseményeket felkarolni. A rendezvény kiemelt partnere ismét a CIB Bank lesz. Lényegesen nagyobb összeget tudunk már a kiállítás reklámozására költeni, 25-30 millió forint értékben.

- Az Antik and Art Budapesten kívül készültök még más művészeti témájú rendezvénnyel?

- Idén november 27. és 29. között egy új kiállítással, az Antik Szalonnal készülünk. A többnapos eseménynek a Larus Rendezvényközpont ad helyet, itt 14 kiállítónk lesz. A kiállítók az Antik and Arton is szerepeltek, annyi a különbség, hogy itt inkább olyan galériák és régiségkereskedések állítanak ki, akiknek nincs aukciósházuk. A karácsony előtti időszakban így nekik is lesz egy eseményük, ahol bemutatkozhatnak a kínálatukkal.