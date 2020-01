Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újra árat emel a Szerencsejáték Zrt.

A Szerencsejáték Zrt. (Szrt.) az ötös- és hatoslottó után megemeli a Luxor, a Joker, a Kenó és a Puttó játékok árát is - jelentette be az állami szerencsejáték-szervező.

Február 15-én 20 órától a Luxor, 20:30-től a Joker, február 16-án 17:30-tól a Kenó, valamint február 17-én 7 órától a Puttó játékok részvételi feltételei megváltoznak, amelynek részeként módosul a játékok ára - írta közleményében az Szrt.

A Joker, a Kenó, a Puttó játékok ára legutóbb 2016 novemberében módosult, míg a Luxor játék részvételi díja 2005 márciusa óta változatlan. A Joker és a Puttó játéknál 250 forintról 300 forintra, a Kenó esetében 200 forintról 250 forintra, míg a Luxornál 175 forintról 200 forintra emelkednek a játékok árai.

Az ötöslottó és hatoslottó árát 2019. december végén már megemelték, 20 százalékkal, 250 forintról 300 forintra. A magyarok nagyon szeretik a szerencsejátékokat, amit az állami szerencsejáték-szervező évről évre növekvő bevétele is mutat. Tavaly tízszázalékos növekedéssel mintegy 530 milliárd forintos árbevétellel zárhatott a cég, a nyeresége pedig átléphette a 25 milliárdot.

A részvételi díjak emelésével nagyobb főnyeremények is várják a Joker és a Luxor játékosokat a nyereményalap növekedése mellett - közölte az Szrt. A Kenó játék esetében a legmagasabb elérhető nyeremény összege 1,25 milliárd forintra, a Puttó játéknál pedig 15 millió forintra emelkedik. A Joker játékon is magasabb fix nyeremények lesznek elérhetők, ezért attól függően, hogy az utolsó két, három, négy vagy öt számjegyet találták el a kisorsolt Joker számból 1500, 15 ezer, 150 ezer, illetve 1 millió 500 ezer forintot lehet nyerni. A főnyeremény összege továbbra is attól függ, hogy hány játékosnak sikerült mind a hat kisorsolt számot eltalálni.

A játékok módosított részvételi szabályzatai elérhetők az Szrt. honlapján.

