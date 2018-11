Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újra csúcson a médiapiac: elérte a válság előtti szintet

Újra rekordszintre emelkedett a hazai médiapiac árbevétele. A tavaly mért 338 milliárd forintos árbevétel már meghaladja az utolsó "békeév", azaz a 2008-as szintet. A 21 milliárdos profit közel 90 százalékát tíz cég zsebelhette be.

Stabil kínálat, növekvő árbevétel és szerényen felfelé araszoló profit jellemzi a hazai médiapiacot. A szektor elemzésére specializálódott Whitereport friss jelentése szerint 11 ezer médiával foglalkozó vállalkozásból azonban csak mintegy ezer tekinthető "főállásban" médiával foglalkozó cégnek. Az általuk generált forgalom tíz százalékos bővüléssel elérte tavaly a 338 milliárd forintot. Ez történelminek is nevezhető rekord, hiszen ilyen nagyságrendet legutóbb a gazdasági válás előtt, azaz 2008-ban értek el.

Ebből 127 milliárdot a televíziók, 135 milliárdot a lapkiadók, 25 milliárdot a mozik, 23-23 milliárdot az on-line cégek és a közterületi reklámok, 11 milliárdot pedig a rádiók jelentettek. Az említett értékek vélhetően magasabbak is lehetnek ténylegesen, mert nem tartalmazzák a közszolgálatinak minősített médiát. (A szektor hullámvölgyét 2012-ben érte el 273 milliárd forintos éves forgalommal.)

A médiakínálat ugyan 2 százalékkal csökkent tavaly, de még így is meghaladja a 11 ezret a különféle médiatartalmak száma. Ennek közel fele helyi média - újság, rádió, televízió. A teljes vertikumból 7 000 a printmédia, 3200 a netes felület, közel 300 televíziós csatorna és 190 rádió. Az önkormányzati lapok száma még most is megközelíti a 800-at, a helyi televíziók száma viszont némiképpen csökkent.

A médiaszektor által elért profit a teljes árbevétel 6 százalékát, azaz 21 milliárd forintot tett ki - szintén a közszolgálati média nélkül. A profit koncentrációja jelentősen nőtt, hiszen míg tíz évvel ezelőtt az akkori tíz legnagyobb cég az összes profit 44 százalékát jelentette, addig ez tavaly már megközelítette a 90 százalékot. A közszolgálati média jelentőségét jól mutatja a Magyar Reklámszövetség becslése, amely szerint tavaly 40 milliárd forintos reklámbevétel folyt be az állami média büdzséjébe. Szintén ez a szervezet becsülte meg az online reklámpiac nagyságát 76 milliárd forintra.

Ebből a jelentős összegből viszont 40 milliárdot tesz ki a nem magyarországi költés, magyarul a Google, a Facebook és társainak kifizetett díjak. A médiaszektorban a Whitereport becslése szerint 11 ezer főállású és legalább ilyen nagyságrendű külsős dolgozik. A reklámszövetség becslése szerint ez a szám elérheti az 50 ezret is.