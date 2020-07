Szerdán újra drágul a benzin a kutakon - szomorkodhatnak az autósok.

Szerdán újra emelkedik a benzin ára, literenként most bruttó 3 forinttal lesz drágább, így 372 forintba kerül majd átlagosan. A gázolaj ára most nem változik, így továbbra is átlagosan 385 forintért lehet tankolni a hazai kutakon - számolt be a Holtankoljak.hu.

Legutóbb a múlt pénteken volt drágulás a kutakon, akkor a benzin átlagára 3 forinttal, a gázolajé pedig 4 forinttal emelkedett.

Így az átlagárakat tekintve Magyarországon már visszatértünk a koronavírus-járvány előtti időszakhoz, 2020 március elején volt utoljára ilyen magas a benzin és a gázolaj átlagára, ami a 95-ös benzin esetében 368 forintot, a gázolajnál pedig 381 forintos átlagárat jelentett.

A Brent hordónkénti ára az év eleji 60 dollárról a koronavírus-járvány hatására április közepére 20 dollár környékére esett, azóta viszont erősödött, mostanra 40 dollárnál is többet kell érte fizetni. Hétfő reggel a Brent ára hordónként 0,67 százalékkal, 42,95 dollárra süllyedt, míg a WTI jegyzése 0,72 százalékkal, 40,25 dollárra esett.