Újra hallható lesz a Danubius Rádió

Nevet vált a Nonstop Rádió februártól: Danubius Rádióként folytatja.

A Nonstop Rádió úgy döntött, felveszi az Országos Rádió- és Televízió Testület 2009-es döntése következtében a frekvenciáját elvesztő, majd 2010-ben az internetes sugárzását is befejezni kényszerülő egykoron népszerű, piacvezető kereskedelmi rádió nevét - írja a Media1.hu.

A portál értesülése szerint már meg is szerezte a danubiusradio.hu internetes végződést, ott található a 2021. február 1-jei névváltásról szóló rövid bejelentést. A rádiót a SoundPlus Kft. működteti, melynek tulajdonosa Szabó Marcell rádiós, aki 2019 őszén máig üzemelő online rockrádiót is indított BDPST Rock néven.



Igaz, a Fővárosi Bíróság még 2010. január 19-én elsőfokon, majd másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla 2010. július 14-én jogerős ítéletben mondta ki, hogy a Danubius Rádió elnémítása törvénytelen volt, mivel az ORTT pályázati kiírása eleve hibás volt. Súlyos politikai vitát is kiváltott az ügy, de frekvenciához a médiaszolgáltató ezután már nem jutott, így tehát a Danubius működése ellehetetlenült.