Két hét alatt elkapkodták az ingyenhitel tizedét

Óriási és folyamatos az érdeklődés a március 8. óta elérhető Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön iránt, amely a koronavírus-járvány gazdasági hatásai által leginkább érintett vállalkozások számára nyújt segítséget. Eddig közel 1500 vállalkozás nyújtotta be hiteligényét, melyeket gyorsított ügyintézéssel dolgoznak fel az MFB Pontok és az Magyar Fejlesztési Bank (MFB) munkatársai, így már az első folyósításokra is sor kerülhetett. A vállalkozások nulla százalékos kamat mellett, ügyletenként maximum 10 millió forintot igényelhetnek, 100 százalékos előleggel.

A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsönt kínáló MFB Pontok összesített adatai szerint közel 1500 hitelkérelmet rögzítettek, több mint 10 milliárd forint értékben.

A hitelkérelmek elbírálása és a szerződések megkötése gyorsított ütemben zajlik, az MFB Pontok a járványhelyzet és a nagy érdeklődés ellenére folyamatosan dolgozzák fel a kérelmeket és várják a vállalkozásokat. Az igénylők leginkább a vendéglátás, a turizmus, az oktatás területén, illetve a kulturális ágazatban működő vállalkozások közül kerülnek ki. A jelentős érdeklődés alapján elmondható, hogy a kölcsönre jogosult, főtevékenység szerint 55 TEÁOR kóddal meghatározott kedvezményezettek számára tényleges segítség és megoldás a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön, amely tíz éves futamidővel, végig fix 0 százalékos kamattal, 1-10 millió forint közötti hitelfelvétel lehetőségét nyújtja.

A hitelkonstrukció iránt érdeklődők számára fontos tudnivaló, hogy érdemes előre tájékozódni a www.mfb.hu oldalon, ahol megtalálhatók a hitel igényléséhez szükséges dokumentumok listája és segédletek is. A megadott dokumentumok előzetes, otthoni kitöltésével jelentősen csökkenthető az MFB Pontokon eltöltött idő hossza és így az ügyintézés ideje is. Az MFB a gyors és hatékony folyamat lebonyolítása érdekében közjegyzői okirat mintát is készített, melyet a közjegyzők központilag a Közjegyzői Kamarán keresztül megkaptak, az ennek kitöltéséhez szükséges adatokat minden esetben a hiteligénylésnél eljáró MFB Pont egyezteti az illetékes közjegyzővel, így az adategyeztetés és az okirat kitöltése nem az ügyfélre hárul.

A maximum körüli összeget kérik a cégek

Az MFB összesítése szerint az eddigi igénylők átlagosan 9,2 millió forintot vennének fel, nagyrészt működési költségeik fedezésére. Az átlagos hitelösszeg nagysága csaknem megegyezik a maximálisan kérhető 10 millió forinttal, így elmondható, hogy a hitelprogram feltételeinek kialakításakor az MFB jól mérte fel a vállalkozások igényeit, ezen nem szükséges változtatni. Az elmúlt tíz napban beérkezett igénylések alapján elsősorban a közép-magyarországi, a dél-alföldi és a nyugat-dunántúli régióban tevékenykedő vállalkozók jelezték/adták be hitelkérelmüket

Jelenleg is zajlik a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön következő szakaszának előkészítése, amelynek során az MFB mindent megtesz annak érdekében, hogy a hitelprogram a Gazdaság Újraindítási akcióterv részeként a lehető legtöbb olyan vállalkozásoknak nyújtson segítséget, melyeket a legsúlyosabban érintenek a biztonsági korlátozó intézkedések.