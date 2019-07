Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ürülékes vízben fürödhetnek a szentendrei strandon minden esőzés után

Alig több mint egy hete adták a bruttó 99,6 millió forintból megújult szentendrei Postás strandot a fürdőzőknek. Bár a munkálatok véget értek, sok szempontból félkésznek tűnik még a terület az Átlátszó riportja szerint, amely szerint ennél jóval nagyobb probléma, hogy alig száz méterrel feljebb minden nagyobb esőzés után ürülékes szennyvíz folyik a Dunába.

Szabó Dániel , 2019. július 29. hétfő, 15:53 Fotó: MTI Fotó / Kovács Attila

A strand felújítását két cég, a Sport Garden Kft. és Lyra Florae Kertépítészeti Kereskedelmi és szolgáltató Kft. végezte el, előbbi egyik tulajdonosa Golub Athanász, a volt pomázi polgármester. Idén a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával, a strandfejlesztési program keretében újult meg a Postás - írja cikkében az Átlátszó a közel 100 millió forintos beruházásról. Ez már a második felújítás volt, egyszer 2016-ban már fejlesztettek a helyen.

A portál sorra is veszi, hogy megújult a játszótér, bár minden nagyobb esőzés után áll rajta az esővíz, valamint az egyik játékról már egy darab az egyik gyerek fejére is esett, valamint kerültek ki fagubók, amelyekben üldögélhetnek vagy fekhetnek a strandolók. Utóbbiakat több helyi félti az árvíztől, a helyi romantikázóktól, de ha kritizálják is őket, legalább elkészültek, szemben a füvesítéssel - amely eleve kudarcra ítélt feladat volt a nyári hőségben -, vagy a nyilvános vécékkel, ezekből ugyanis egyet sem találtak a helyszínen.

Viszont a legnagyobb probléma az, hogy a strandtól 100 méterre, a Duna folyásiránya szerint a fürdőhely felett, van egy szennyvízvezeték túlfolyója. Az elavult szentendrei rendszernek ezzel az elemével nem kezdtek semmit, viszont ha nagy esőzés van, akkor innen pont a strandolókra folyik az ürülékes, mocskos víz.

Emiatt a - portál szerint - a strand is úgy kapott működési engedélyt, hogy ha elindul a szenny, akkor a helyi közterület-felügyelet azonnal megkéri az ott tartózkodókat, hogy fejezzék be a fürdőzést. Az újranyitás akkor lehetséges, hogy ha az ÁNTSZ engedélyt adott rá, a vízminták bevizsgálása után. Viszont a riportkor azt tapasztalták, hogy vasárnap már újra lehetett fürdeni, pedig szombaton pont kimoshatta a mocskot a szennyvízvezetékből az eső.