Utálja a sorban állást? A Decathlonban is elfelejtheti

A Nyugati téri Decathlonban telefonnal is sorba lehet állni.

A korlátozások eltörlése miatt hétfőn megnyitottak a budapesti Decathlon-üzletek, amelyekben a járvány miatt limitálták a vásárlók számát. A boltlánc a Nyugati téri áruházában egyúttal bevezette a telefonos sorban állást.

Az okosotelefonnal rendelkező vásárlók virtuálisan állhatnak be a sorba és sms-ben vagy e-mailben kapnak értesítést, ha rájuk kerül a sor. A rendszert a magyar startup Linistry Digital Queuing biztosítja a Decathlonnak, amely már több más cégnek is nyújt hasonló szolgáltatást. Például a Bio Hair fodrászlánc egységeibe is be lehet így jelentkezni.

A Linistry utóbbi években elért eredményeiről még februárban számolt be az Index. A cég sorban állásra megoldást nyújtó szolgáltatásával négy év alatt 57 évnyi várakozást spóroltak meg körülbelül hárommillió embernek, akik fejenként körülbelül tíz percet tölthettek el valami értelmes tevékenységgel az ácsorgás helyett.