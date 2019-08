Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Útfelújítások kezdődnek az ország valamennyi megyéjében

A Magyar Falu Programban éves szinten, országosan 50 milliárd forint értékben 89 szakaszon 250 kilométeren indulhatnak teljes körű útfelújítási projektek - adta hírül a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Ezek a programok elsősorban a a mellékutak helyreállítását célozzák meg. Az egyes projektek esetében, a munkák nagyságrendjétől függően 30-tól 180 napos átfutási idővel végezhetnek a szakemberek a teljes körű felújítási munkákkal.

Általánosságban elmondható, hogy új alapréteget építenek be, a lokálisan teherbírását vesztett felületeken a rossz burkolatot elbontják és új teherbíró pályaszerkezetet építenek be. A pályaszerkezet cseréket követően kiegyenlítő réteget építenek be, megszüntetik a meglévő burkolat egyenetlenségeit, majd erre a felületre új kopóréteget terítenek.

A munkák része lesz az árkok tisztítása és a vízelvezetés helyreállítása, az útburkolati jelek felfestése és a táblák cseréje is.

A munkálatok általában félpályás korlátozás mellett történnek, így érdemes előre tájékozódni. Az ország mind a 19 megyéjében lesznek útfelújítási munkák, a projekteket összefoglaló térkép és projektlista itt érhető el.