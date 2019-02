Üzemelhetnek tovább Andy Vajna kaszinói - a felügyelet nem lép

A Szerencsejáték Felügyelet szerint a budapesti kaszinók koncessziós szerződései és üzemeltetési engedélyei Andy Vajna halálától függetlenül változatlanul érvényesek. Törvény szerint tudni kellene, hogy ténylegesen kihez folynak be a 0-24 órában működő kaszinók bevételei.

Andrew G. Vajna halálával bizonytalan lett annak az öt budapesti kaszinónak (Sofitel, Corvin, Atlantis, Tropicana, Átrium) a sorsa, amelyek koncessziós jogát az üzletember és vállalkozásai birtokolták, ezek jelenleg is 0-24 órában fogadják a játékosokat. Hogy ki viheti tovább a milliárdos üzletet, abba Bártfai-Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszteren keresztül az Orbán-kormánynak is lehet beleszólása. Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy a kormány nem tervez változásokat, így a kaszinók koncessziós joga változatlanul a Las Vegas Casino Játékkaszinó Üzemeltető Zrt.-nél marad, a cég Vajna tulajdonában volt az üzletember-kormánybiztos január 20-i haláláig.

"A magyar állam belföldi székhelyű gazdasági társaságokkal kötött koncessziós szerződést. A koncessziós szerződések és a játékkaszinó egységek üzemeltetésére feljogosító engedélyek érvényessége jelenleg is fenn áll" - válaszolta a Napi.hu kérdésére a Szerencsejáték Felügyelet.

A hivatal a kormány tavalyi döntése nyomán Bártfai-Mager tárca nélküli miniszterhez került. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter egy januári kormányinfón arra a kérdésre, hogy Andy Vajna halála hogyan érinti az elhunyt kormánybiztos tulajdonában lévő kaszinókoncessziók sorsát, úgy reagált, egyelőre kegyeleti okokból szünetet javasol, de szerinte nem is Vajna volt a koncessziók tulajdonosa, hanem egy cég. Csakhogy a végső tulajdonos valójában Vajna volt, amire a miniszter nem tért ki.

A szerencsejáték-törvény szerint a miniszter a megbízható szerencsejáték-szervezővel nyilvános pályázat kiírása nélkül is megkötheti a koncessziós szerződést. Vajna esetében nem is volt nyilvános pályázat, hanem 2014 májusában a Varga Mihály által vezetett Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) bejelentette, hogy 5 engedélyt adtak ki a Las Vegas Casino Kft.-nek. A kormány nyilvánosságra is hozta a 2024-ig érvényes koncessziós szerződést, amely most is elérhető a kormányportálon.

Ki a tényleges tulajdonos?

Megbízható szerencsejáték szervezőnek pedig az a szerencsejáték-szervező minősül, aki a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján átlátható szervezetnek minősül. Szintén ez a törvény mondja ki, hogy olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet minősül átlátható szervezetnek, amelynek tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető. A Napi.hu és a G7 is többször megírta, hogy a kaszinókat az utóbbi években már a magyarországi AV Investments Kft.-n keresztül birtokolta Vajna egy érdekes, határokon átnyúló cégstruktúrán keresztül. Azt nem tudni, hogy Vajna özvegye miként részesül az örökségből.

A koncessziókat elnyerő cégeket az NGM, a Belügyminisztérium és a Nemzeti Adó és Vámhivatal is átvilágította, és a vállalkozások tulajdonosai nyilatkozatot is tettek arról, hogy tulajdonosi struktúrájuk természetes személyekre vezethető vissza, így megfeleltek a jogszabályi feltételeknek. A koncessziós szerződést Varga Mihály miniszter és Andrew G. Vajna, mint a koncesszióba vevő Las Vegas Casino S.á.r.l. igazgatója írta alá. Az eredetileg egy évtizedes koncesszióból még hat év hátravan, ami azt jelenti, hogy 2024 végéig körülbelül 50 milliárd forintos tiszta nyereségre számíthat, aki birtokon belülre kerül.