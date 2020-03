Üzent a pénztár: biztonságba kerültek a nyugdíjpénzek

A Horizont Magánnyugdíjpénztárnál is elérték a 70 százalékos tagdíjfizetési arányt. Ezzel elkerülte a pénztár a végelszámolást.

Ugyan csak az utolsó napra, de sikerült elérnie a Horizont Magánnyugdíjpénztárnak is a 70 százalékos tagdíjfizetési arányt. A tagdíjfizetési kampány keretében március 31-ig kellett befizetniük a tagoknak az évi 2400 forintos tagdíjat annak érdekében, hogy elkerülje a pénztár a végelszámolást.

A jogszabályok szerint a Magyar Nemzeti Banknak (MNB) akkor kell elrendelnie az intézmény végelszámolását, ha a rendszeresen tagdíjat fizetők aránya 70 százalék alá csökken. A jegybank az előző hat hónap átlagában nézi az arányt, és ha két egymást követő hónapban azt látja, hogy 70 százalék alatt van az előző fél évben az arány, akkor elrendeli a végelszámolást.

A Horizont az elmúlt években is hasonlóan kampányolt, de már korábban, március 27-ére teljesítette a minimális szintet. Az idén a koronavírusjárvány is közre játszhatott abban, hogy a tagok lassabban teljesítették a befizetéseket. A tagdíjfizetési arány jelenleg 71 százalékon áll, és a tagok 59 százaléka fizette be a működési támogatást is, amely évente 9600 forint.