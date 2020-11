Üzent a vásárlóknak a magyar Drogerie Markt

Az Drogerie Markt türelmet kér az online boltból rendelő vásárlóktól.

Ahogy már a járvány első - tavaszi hullámában -, így most is megnövekedett az online áruházat is működtető boltláncok webáruházainak forgalma.

A magyar Drogerie Markt közölte:

A megnövekedett rendelésszám miatt a csomagok kiszállításában néhány nap csúszás várható. Megteszünk mindent annak érdekében, hogy a termékeket a lehető leggyorsabban eljuttassuk Önhöz, azonban jelenleg a várható szállítási idő a rendelés leadásától számított 3 - 5 munkanap.

A Drogerie Markt egyébként egy-egy online megrendelés esetén 499 forintot kér a házhoz szállításért, ha 15 ezer forintnál nagyobb összegben vásárol valaki az online boltból, akkor ingyen viszi a cég a csomagot. Emellett egy-egy vásárlás maximális értéke 200 ezer forint lehet.

A Buksza (a Napi.hu szerkesztőségi blogja) olvasója arról számolt be, hogy a Drogerie Marktól rendelt és jelezték, hogy több napot kell várnia, majd a cég nem sokkal később másnapra adott időpontot. Tehát előfordulhat, hogy a tájékoztatásban szereplő 3-5 munkanapnál hamarabb is célba jutnak a csomagok.