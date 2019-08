Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Vajna Tímea bevallotta legnagyobb félelmét

Még nem áll készen arra, hogy új kapcsolatba lépjen - mondta el a télen elhunyt Andy Vajna filmügyi biztos, milliárdos özvegye, Vajna Tímea. De fél attól, hogy majd egy szegény férfiba szeret bele.

Szabó Dániel , 2019. augusztus 8. csütörtök, 09:46 Fotó: MTI Fotó / Mohai Balázs

Tartok attól, hogy senki sem fog úgy szeretni, mint ő, és csak a feltételezett örökség miatt közelednének hozzám. És attól is félek, hogy egy csóróba, például egy zenészbe szeretek bele. Én nem akarok eltartani egy férfit - nyilatkozta a Hot! magazinnak Vajna Tímea a Velvet szemléje szerint.

Az özvegy az elmúlt időszakban több interjút is adott, amelyben arról beszélt, hogy a néhai sztárproducer és kaszinómogul után járó örökségéhez nem fér hozzá, emiatt nélkülözésben él, meghalt férjét pedig üzlettársai meglopták. Bútorokat ad el és a vállalkozásaiból próbál pénzt szerezni. Utóbbi nem is nagyon megy: be kellett zárnia egyik fánkozóját.

Szerdán pedig az volt a hír, hogy egy jósnő megmondta, ki lesz az özvegy új szerelme. "A néhai kormánybiztos jó barátjával fog összejönni Tímea, akit anno a férje mutatott be neki. A férfi egy feltörekvő színész, aki majd a tenyerén fogja hordozni" - idézte a Velvet Gazsi Gizella jósnő. Vajna Tímea viszont azt mondja, el sem tudja képzelni, hogy bárki felé nyitni tudna.

